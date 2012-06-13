به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه شنبه چهار دیدار برگزار شد. در میان این چهار بازی تنها تیم کره جنوبی بود که با دست پر از زمین خارج شد و با نتیجه 3 بر صفر از سد لبنان گذشت و در دیگر دیدارها نتیجه تساوی رقم خورد.

در شبی که تیم ملی فوتبال کشورمان در حضور 100 هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی به نتیجه تساوی بدون گل مقابل قطر رضایت داد، عراق در ورزشگاه العربی دوحه با نتیجه تساوی یک بریک مقابل عمان متوقف شد و ژاپن نیز در زمین استرالیا به همین نتیجه (تساوی یک بریک) بسنده کرد.

با این نتایج تیم‌های کره جنوبی و ژاپن به ترتیب با شش و هفت امتیاز صدرنشین گروه‌های A و B باقی مانده و جایگاه خود را استحکام بخشیدند.

- نتایج دیدارهای هفته دوم از مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* کره جنوبی 3 - لبنان صفر

گل‌ها: کیم بو کیونگ (30 و 48) و کو جا چئول (90)

* ایران صفر - قطر صفر

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- کره جنوبی 2 2 - - 7 1 6+ 6 2- ایران 2 1 1 - 1 0 1+ 4 3- قطر 3 1 1 1 2 4 2- 4 4- ازبکستان 2 - 1 1 1 2 1- 1 5- لبنان 3 - 1 2 1 5 4- 1

گروه B:

* استرالیا یک - ژاپن یک

گل‌ها: لوک ویلکشیر (70 - پنالتی) برای استرالیا و یوزو کوریهارا (65) برای ژاپن

اخراج: مارک میلیگان (56 - استرالیا) و یوزو کوریهارا (89 - ژاپن)

* عراق یک - عمان یک

گل‌ها: یونس محمود (37) برای عراق و قاسم البلوشی (8) برای عمان

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- ژاپن 3 2 1 - 10 1 9+ 7 2- عراق 2 - 2 - 2 2 0 2 3- استرالیا 2 - 2 - 1 1 0 2 4- عمان 3 - 2 1 1 4 3- 2 5- اردن 2 - 1 1 1 7 6- 1

- هفته چهارم ازمرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

سه شنبه - 21/6/1391

گروه A:

* لبنان - ایران

* ازبکستان - کره جنوبی

گروه B:

* ژاپن - عراق

* اردن - استرالیا