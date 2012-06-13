طرح توسعه کمی و کیفی زیارت در 4 شهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن علم الهدیی امروز در سومین نشست مشترک روسای پارکها و مدیران مراکز رشد با بیان اینکه دهه چهارم را دهه توسعه و عدالت نامگذاری شده است، افزود: برای رسیدن به اهداف این دهه نیاز به توسعه درون زا داریم که مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای پارکها و مراکز رشد و نهادهای پژوهشی و علمی باشد.



رئیس پارک علم و فناوری با اشاره به نقش مراکز پژوهشی و پارکهای فناوری اظهار داشت: بر اساس گزارشهای برخی سایتهای خارجی چون ساینس متریک رشد علمی ایران 11 برابر رشد علمی دنیا است ولی نرخ تبدیل علم به فناوری بسیار پایین است.



وی گزارشی از عملکرد پارک علم و فناوری خراسان اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر 190 شرکت دانش بنیان در این پارک پذیرش شده اند و 60 شرکت نیز با گذراندن دوره پیش رشد وارد پارک فناوری خراسان شدند.



علم الهدایی از واگذاری طرح کمی و کیفی زیارت از سوی وزارت علوم به این پارک خبر داد و اضافه کرد: طرح توسعه کمی و کیفی زیارت که از سوی وزارت علوم به این پارک واگذار شده در 3 فاز اجرایی شده است که با پایان یافتن فازهای اول و دوم، اجرای فاز سوم که شامل بخشهای نظارتی می شود در دستور کار قرار گرفت.



وی با بیان اینکه 60 میلیارد از بودجه های این طرح تامین شده است، ادامه داد: این طرح شامل بخشهای سلامت و بهداشت، امنیت، زیارت، اسکان زائران، رفاه، گردشگری دینی، ترافیک و حمل و نقل می شود.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان این طرح را شامل 4 شهر زیارتی قم، مشهد، ری و شیراز دانست.



ایجاد کانون فیروزه



وی به راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و سنگهای قیمتی اشاره کرد و گفت: این کانون در زمینه فیروزه، تراش فیروزه و جواهرات تحقیقاتی را اجرایی می کند.



علم الهدایی با بیان وضعیت کشور در زمینه تولید فیروزه و تراش آن پرداخت و یادآور شد: سهم ایران از سنگهای قیمتی حتی از کشورهایی چون تایلند و مصر پایین تر است به گونه ای که در حال حاضر فیروزه هایی با تراش آمریکا و مصر به مشهد وارد می شود.



میزان درآمدهای اختصاصی پارک خراسان



رئیس پارک علم و فناوری خراسان به میزان درآمدهای این پارک فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 90 میزان درآمدهای اختصاصی پارک فناوری خراسان یک میلیارد تومان بوده است. پیش بینی می شود که این میزان برای سال 91 افزایش یابد.