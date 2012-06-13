به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه امروز مجلس که به بررسی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد ، با اعلام تشکر از جلیلی و تیم مذاکره کننده ایران گفت: حدود 40 سال است که مسئله هسته ای در کشور در جریان است.

وی با اشاره با تقسیم دوره های فعالیت هسته ای ایران به قبل و بعد از انقلاب گفت: پیش از انقلاب آمریکایی ها هم در فعالیت های هسته ای ما مشارکت داشتند و کسینجر با ایران در این زمینه قرارداد امضا کرد که در آن بحث غنی سازی هم وجود داشت اما پس از پیروزی انقلاب در مورد نیروگاههای اتمی هم نسبت به ایران ستم کردند و کشورهای اروپایی قراردادهای خود لغو کردند.



لاریجانی افزود: در آن برهه زمانی ما چاره ای نداشتیم جز اینکه خودمان فعالیت های هسته ای را جلو ببریم امروز دانش هسته ای ما وارداتی نیست بلکه بومی بوده و محصول فعالیت دانشمندان جوان ماست و غرب حق ندارد مطالعه ای در این زمینه از ما داشته باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معاهده ان پی تی برای همه کشورها چارچوبی جهت فعالیت هسته ای تعیین کرده است، گفت: رفتار غربی ها در این زمینه مزورانه است که از طرفی پای میز مذاکرات می نشینند و از طرف دیگر به دنبال رفتارهای مزورانه هستند. آنها سوء تفاهم نسبت به خودشان دارند .



وی با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای در خصوص حقوق ملت ایران در مذاکرات حق تساهل ندارد، گفت: ایران در جایی که مربوط به درجه غنی سازی است می تواند به دلخواه خود درجه اش را مشخص کند و این موضوع سدی برای پیشرفت فناوری هسته ای ما نیست.



وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده نیز باید توجه کند مرز مذاکرات مقررات بین المللی است و آنچه در مسیر مذاکره به عنوان مصالح در نظر گرفته می شود باید به اختیار ملت ایران و متناسب با نیاز ملت ایران تعیین شود.



لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با این چارچوب از تیم مذاکره کننده حمایت کرده و مطالبه جدی دارد و نتایج مذاکرات مسکو را رصد می کند و انتظار دارد تیم مذاکره کننده آنچه ملت ایران پس از سالها بدست آورده است ، مستحکم و مستقر نماید.