به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل قطر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: همانطور که توقع داشتم بازی سختی را پشت سر گذاشتیم. بازی یکطرفه به سمت قطر و در شرایطی که ترافیک بازی به سمت دروازه این تیم بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قطر با این استراتژی به زمین آمده بود که دفاع کند و در ضد حمله به گل برسد و به حداقل امتیاز دست یابد اما ما با تمام تلاشی که داشتیم نتوانستیم پیروز شویم .

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان مهمترین مشکل این تیم را عدم از استفاده از فرصت های گلزنی خواند وگفت: با وجود اینکه به گل نرسیدیم اما بازیکنان تیم ملی 90 دقیقه با تمرکز بازی کردند که همین مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی همچنین تاکید کرد: بازیکنان تیم ملی به قطر فرصت رسیدن به گلزنی را ندادند به هیج عنوان آسان نیست که مقابل تیمی چون قطر که مهاجمان خوبی دارد بازی را کنترل کنیم و به این تیم فرصت رسیدن به موقعیت گلزنی را ندهیم.

کی روش با یادآوری اینکه تیمش 90 دقیقه به دروازه قطر حمله کرده است گفت: قطر بعد از موقعیت که روی دروازه ما داشت و رحمتی آن را مهار کرد دیگر فرصتی را بدست نیاورد. امروز قطر از شانس زیادی برخوردار بود و توانست به یک امتیاز دست یابد.

وی در واکنش به خبرنگاری که مشکل فوتبال ایران مقابل تیم های عربی را یادآور شد گفت: ما اگر مقابل تیم های عربی مشکل داریم به این خاطر است که این تیم ها نفرات خاص خود را دارند که روش کارشان متاثر از تفکرات مربیان آنهاست. همانطور که دیدید امشب 90 دقیقه بر تیم قطر مسلط بودیم و بازی کاملا یکطرفه بود اما نتوانستیم به گل برسیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه یادآور شد: من برای این به ایران آمده ام که موفق باشیم و به اهداف بزرگی دست یابیم اما وقتی اردوی تیم ملی را در حالی برپا می کنیم که نفرات تیم کامل نیستند شاید نتوانیم به این هدف دست یابیم.

وی استحقاق این تیم را پیروزی مقابل قطر خواند و گفت: استحقاق تیم ما بیش از یک امتیاز بود چرا که در طول 90 دقیقه برتر از تیم قطر بودیم اما به هدفمان نرسیدیم.

خبرنگاری از کی روش انتقاد کرد که چرا با وجود ماهها فعالیت در تیم ملی فوتبال ایران هنوز به شناخت کافی از بازیکنان نرسیده و دست به آزمون و خطا می زند. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ گفت: من نمی دانم شما در کدام دنیا زندگی می کنیم؟ اگر شما لیست تیم ملی را در 6 ماه گذشته ببینید متوجه می شوید که 90 درصد از بازیکنان تیم فعلی افرادی هستند که در 90 درصد اردوهای ما حاضر بوده اند.

وی افزود: ما باید در تیم ملی یکسری بازیکن ذخیره داشته باشیم چرا که احتمال دارد بازیکنان اصلی بنا به هر دلیلی در ترکیب تیم حضور نداشته باشند و ناچار شویم از نفرات دیگر استفاده کنیم. به مانند تیم قطر که به نسبت بازی گذشته خود 6 بازیکنش را تعویض کرده بود و اتفاقا آنها بازی خوبی را به نمایش گذاشتند.

کی روش همچنین در واکنش به خبرنگاری که تاکتیک تیم ملی را به نقد کشید گفت: من با شما هم عقیده نیستیم و فکر نمی کنم تیم ملی امروز در مصاف با قطر تاکتیک مناسبی در زمین پیاده می کرد. ما در مرحله مقدماتی و جام جهانی هستیم و باید به هر صورت که شده امتیازهای لازم را برای صعود کسب کنیم. درحال حاضر 10 تیم برتر آسیا در مسابقات انتخابابی جام جهانی حضور دارند و ما برای راهیابی به این رقابت ها نیاز داریم با تمرکز و هوشمندانه عمل کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: امروز شاهد بودیم که یک تیم مدام دفاع کرد و تیمی دیگر به دنبال گلزنی بود. ما هر کاری که لازم بود کردیم و روش های متفاوت را برای نفوذ به دفاع قطر امتحان کردیم اما امشب، شب قطر بود و این تیم به هدفش رسید.

کی روش در پاسخ به خبرنگاری که گفت آیا شما بازیکنان تیم ملی را از شوت زدن به سمت دروازه قطر منع کرده بودید گفت: شما فکر می کنید من به آنها می گویم به سمت دروازه حریف شوت نکنند؟! اگر به سمت دروازه حریف شوت نکنند به سمت دروازه خودمان شوت کنند؟!

وی افزود: امروز ما یک بازی یک طرفه را مقابل قطر به نمایش گذاشتیم و 70 درصد توپ و میدان در اختیارمان بود اما به گل نرسیدیم. در عین حال شما اطمینان داشته باشید در بازیهای آینده از این فرصت های گلزنی بهتر استفاده خواهیم کرد.

وی به دفاع از عملکرد مهاجمان تیم ملی فوتبال کشورمان پرداخت و گفت: تیم ایران در آسیا دارای دومین خط حمله است. با همین بازیکنانی که امروز در زمین حاضر بودند. اعتقاد دارم نفرات تیم ملی از این به بعد هم در بازیهای خانگی و هم در خارج از خانه می توانند بهتر عمل کرده و نتایجی به مراتب بهتر بدست آورد.

وی در خصوص وقت کشی بازیکنان تیم ملی قطر گفت: این دفعه اول نبود که شاهد وقت کشی از تیم قطر بودیم این تیم در بازی گذشته هم مقابل ما خیلی وقت کشی کرد. به اعتقاد من امروز اگر داور می خواست وقت تلف شده را درست بگیرد باید 10 دقیقه وقت تلف شده اعلام می کرد اما متاسفانه داور فقط چند دقیقه کوتاه را به عنوان وقت های تلف شده در نظر گرفت.

خبرنگاری به کی روش این نکته را گوشزد که تیم ایران 90 دقیقه حمله کرد اما فرصت زیادی نداشت. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ گفت: امشب هر کاری برای گل زدن لازم بود انجام دادیم سعی کردیم از راست، چپ و مرکز دفاع قطر نفوذ کنیم، سانترهای متعددی داشتیم اما فکر می کنم در نزدیکی دفاع قطر زهردار و خطرناک نبودیم و در 18 متر انتهای زمین قطر می توانستیم مسلط و موثرتر بازی کنیم اما متاسفانه این طور نشد و به گل نرسیدیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: زمانی که تیم هدفش این است که برای یک امتیاز بازی کند همیشه به این هدف نمی رسد اما قطر از شانس خوبش امروز به این هدف دست یافت.