افزایش 18 درصدی سطح زیر کشت جو در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر منصورخاکی در نشست مطبوعاتی در جمع اصحاب رسانه افزود: در خصوص تولید جو، در سال زراعی 91 - 90 نسبت به سال زراعی 90- 89، 18 درصد سطح زیر کشت بیشتری در البرز داشتیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: در سال زراعی کنونی، ارتقای کیفیت جو و تداوم این امر دنبال می شود ضمن اینکه مبارزه علیه سن غلات از مهمترین فعالیت ها در این زمینه است.

وی گفت: از دامداران انتظار می رود تا بهای مناسب جو در استان را پرداخت کنند و در این خصوص، همکاری و تعامل مطلوبی داشته باشند.

منصورخاکی ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که در صورت افزایش کیفیت جو تولیدی در استان البرز، قیمت خرید می تواند از آنچه که مد نظر است، بیشتر هم باشد.

تولید محصول سالم، اولویت اول ما در استان البرز است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: تولید محصول سالم، اولویت اول ما در استان البرز است و این امر باید با همکاری بخشهای ذیربط دنبال شود.

وی افزود: لازم است زمینه های لازم برای تولید محصول سالم فراهم شود تا بتوانیم این امر را طبق برنامه ریزی ها محقق کنیم و در راستای عملی شدن آن گام برداریم.

منصورخاکی ادامه داد: یکی از مهمترین زمینه ها در این خصوص، فعالیتهای نظارتی است ضمن اینکه تداوم نظارت بر گلخانه ها، مزارع سبزیجات و باغات در البرز دنبال می شود.

مصاحبه مطبوعاتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مرکز آموزشی کشاورزی شهید ناصربخت که در نزدیکی کمالشهر کرج مستقر است، برگزار شده است.

جمعی از خبرنگاران استان البرز ظهر سه شنبه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از مرکز آموزشی شهید ناصربخت که در نزدیکی کمالشهر کرج مستقر است، بازدید کردند.