علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بی توجهی بعضی از باشگاه‌های دولتی به قانون "منع هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای"، تصریح کرد: این قانون را مجلس تصویب کرد اما این وزارت ورزش است که تشخیص می‌دهد ورزش ما حرفه‌ای هست یا نه. همانطور که محمد عباسی هم چند ماه پیش تاکید کرد ورزش ما در حال حاضر شرایط حرفه‌ای شدن را ندارد و به همین خاطر این قانون شامل حالش نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در زمان حضورش در مجلس از مخالفان تصویب این قانون بوده است، یادآور شد: من مخالف پرداخت مبالغ سنگین به بازیکنان نیستم و واقعا هم نباید اینطوری باشد که تا ابد با فوتبالیست‌ها چنین قراردادهایی بسته شود اما حرف من این بود که نباید کمک دولت به یکباره قطع می‌شد. باید این فرصت به باشگاه‌ها داده شود تا مجالی برای تنفس داشته باشند و حجم انبوه بدهی‌های خودشان را پرداخت کنند.

نماینده سابق مجلس به طرح خصوصی‌سازی در ورزش اشاره کرد و گفت: این بحث تقریبا آماده است اما فرصت نشد تا ما آن را نهایی کنیم. باید کمیته‌های تربیت بدنی و کمیسیون اصل 44 چند جلسه دیگر برگزار کنند تا پس از نهایی کردن این موضوع، خصوصی سازی در ورزش در صحن علنی مطرح شود.

وی افزود: در این قانون همه چیز پیش بینی شده است. به عنوان مثال یک شبکه صنعتی تشکیل می‌شود و وزارت صنایع مکلف است زمین لازم برای ساخت و ساز را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. حتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم تسهیلاتی از جمله ارزان بودن زمین، معافیت از مالیات، پرداخت وام‌های کم بهره و ... در نظر گرفته شده است.

دهقان در پاسخ به این سئوال که "اگر طبق قانون پرداخت کمک به باشگاه‌ها ممنوع است، چگونه بعضی از باشگاه‌های دولتی همچنان از منابع مالی دولت تغذیه می‌کنند؟"، گفت: به هر حال هر باشگاهی که زورش بیشتر باشد پول بیشتری می‌گیرد! البته منظور من فقط استقلال و پرسپولیس نیستند. این دو باشگاه مشکلاتی به مراتب بدتر نسبت به سایرین دارند و به خاطر بدهی‌های زیاد در بدبختی کار می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: هر مدیری که برای استقلال و پرسپولیس انتخاب می‌شود باید از اعتبار و ارتباط خودش برای تامین منابع مالی استفاده کند. اداره کردن دو باشگاه بزرگ ایران به این شکل دیگر زشت است و باید فکری به حال آن شود.