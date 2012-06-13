راه اندازی مرکز شیمی درمانی در بیمارستان امام (ره) ساری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این بیمارستان به عنوان یکی از بیمارستانهای اصلی استان به بیش از 70 درصد بیماران غیر بومی و 30 درصد از بیماران بومی خدمات درمانی ارائه می دهد.

وی ساخت و تکمیل اورژانس، بهسازی و گسترش مرکز آزمایشگاهی، ساخت فضای پرتودرمانی، احداث ساختمان خیرین وپاویون دانشجویان را از جمله پروژه های بیمارستان امام خمینی(ره) ساری عنوان کرد.

رنجبران تصریح کرد: پروژه اورژانس بیمارستانی در 900 مترمربع در حال ساخت و تکمیل بوده که استقرار طب اورژانس در آن پیش بینی شده است.



وی به وجود رشته پاتولوژیست در این بیمارستان اشاره کرد و افزود: بهسازی و گسترش مرکز آزمایشگاهی در 400 متر مربع با استانداردهای روز دنیا در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در دستور کار قرار گرفت و بر اساس زمان بندی های صورت گرفته در دهه اول تیرماه امسال به بهره برداری کامل خواهد رسید.



معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در ده سال گذشته بیماران نیازمند به شیمی درمانی برای انجام مراحل پرتودرمانی به شهرستان بابلسر مراجعه می کردند افزود: در راستای ارایه خدمات درمانی به این بیماران ساخت فضای پرتودرمانی در 700 متر مربع با کمک خیرخواهانه دکتر شفیعی و صرف هزینه یک میلیارد تومان در حال احداث بوده و تا پایان تیرماه امسال به بهره برداری می رسد.



رنجبران به احداث ساختمان چهار طبقه با زیربنای 700مترمربع که به مرکز علاج بیماریهای سرطانی معروف است با کمک خیران در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری اشاره و تصریح کرد: در این ساختمان مرکز پرتودرمانی، شیمی درمانی،ICU و IVF مستقر می شود.



وی با بیان اینکه برای ساخت، تکمیل و و تجهیز این ساختمان به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ادامه داد: 500 میلیون تومان از هزینه ساخت این ساختمان در سال گذشته توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تقبل شد و خیرین نیز آمادگی خود را برای پرداخت 400میلیون تومان اعلام کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه در ابتلا به بیماریهای سرطان در کشور مقام نخست را داریم گفت: در صورت جذب اعتبارات لازم برای تجهیز و تکمیل فضای فیزیکی ، این ساختمان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.



وی راه اندازی بخش سایکوسوماتیک در این بیمارستان اشاره و تصریح کرد: این بخش برای کمک درمانی به بیماران روانی که دچار مشکل جسمی می شوند طی روزهای آینده راه اندازی می شود.



معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به راه اندازی رشته جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری اشاره کرد و اظهار داشت: 280 متر مربع به فضای اتاق عمل افزوده خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه سه طبقه برای پاویون دانشجویان رشه مغز و اعصاب طراحی شده افزود: این مکان در 280 متر مربع تا پایان سال جاری ایجاد می شود.



رنجبران از زیباسازی فضای دورنی بیمارستان خبر داد و گفت: توجه جدی به زیباسازی مراکز درمانی می شود و این کار در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری از طبقه همکف آغازشده است.



وی افتتاح کلینیک مصطفویان در هفته سلامت را یکی از کارهای برجسته دانست و گفت: این کلینیک در زار و 200 متر مربع اهدایی خیر مرحوم مصطفویان بوده که به نحو مطلوبی برای ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران آماده شده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه پیگیر اجرای تمامی پروژه های این بیمارستان هستیم اظهار امیدواری کرد: با همت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کمک وزارت بهداشت و همراهی خیران بتوانیم به اهداف خود نایل آییم.