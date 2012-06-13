محمد رضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین توافقات میان قوه قضائیه و کانون سردفتران در ارائه خدمات قضایی گفت: روز شنبه هفته آینده جلسه نهایی برای ارائه خدمات قضایی در دفترخانه ها با حضور مسئولان قوه قضائیه و کانون سردفتران انجام می شود ولی هم اکنون 40 دفترخانه در تهران آموزشهای لازم را برای ارائه این خدمات دیده و زیرساختهای آن هم انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم از اول تیرماه طرح بزرگ پیشخوان قضایی در دفترخانه های تهران عملیاتی شود و تراکم مراجعات به دادسراها کاهش یابد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: یکی از مهمترین خدماتی که قرار است در این 40 دفتر خانه ارائه شود ثبت شکایت و دعاوی مربوط به چک است. البته 14 خدمت قضایی هم از طریق سایت اینترنتی http://adliran.ir/ قابل ارائه است.