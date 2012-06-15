علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد سپاهان در بازار نقل و انتقالات، تصریح کرد: سپاهان از همه تیم‌ها بهتر یار گرفته است و این موضوع در زمین مسابقه ثابت می‌شود. ما بازیکنان را کارشناسی شده جذب می‌کنیم، دنبال اسم‌ها نیستیم بلکه در حال بستن یک تیم هستیم. هدف‌مان جذب یکی دو بازیکن نیست بلکه دنبال بستن تیمی هستیم که 11 بازیکن آن یکدست و در اختیار تیم باشند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه قصد اظهارنظر در مورد مذاکره این باشگاه با علی کریمی نیست، اضافه کرد: همه تیم‌ها بازیکنان خوبی گرفته‌اند اما سپاهان کارشناسی‌تر بازیکن جذب کرده است، زیرا برای به خدمت گرفتن هر بازیکن حداقل از 15 کارشناس مشاوره گرفته و صحبت کردیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیم سپاهان را بدون دخالت دلالان جذب کرده ‌است، در مورد تاکید محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان بر مبارزه با دلالان اظهار داشت: بنده قصد دارم طرح‌هایی را به هیات رئیسه فدراسیون بدهم که در صورت همکاری و تصویب دوستان هیات رئیسه مطمئنا اگر عمری باقی ماند، این طرح‌ها در سال 92 به فوتبال ایران کمک خواهد کرد.

رحیمی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، خاطرنشان کرد: اگر قوانین نقل و انتقالات را تغییر ندهیم، مشکلات فوتبال هرچه بیشتر خواهد شد، اول باید در قوانین نقل و انتقالات تغییراتی را ایجاد کنیم و اگر این قوانین اصلاح شود، باشگاهی که 100 میلیارد هم داشته باشد، نمی‌تواند اینگونه بازیکن جذب کند.

وی در مورد اینکه با قانون سقف قراردادها موفق است، تاکید کرد: باید قوانین نقل و انتقالات تغییر پیدا کند و تغییرات اینگونه باشد که باشگاه‌ها به سمت سازندگی بیشتر بروند. اینکه هر باشگاهی پول بیشتری داشته باشد، تیم بهتری ببندد و قهرمان شود، درست نیست. خودم در حال کار کردن روی این طرح هستم که باشگاه‌ها در مسابقات از بازیکنان جوان استفاده کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد هزینه‌های بسیار باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات یادآور شد: وقتی اصل موضوع درست شود، فرع آن درست می‌شود. وقتی باشگاه‌ها دست‌شان برای خرید بازیکنان تا این اندازه باز نباشد، به سازندگی روی می‌آوردند، پس بسیاری از مشکلات‌شان حل خواهد شد.

وی افزود: ما به آیین‌نامه‌های نقل و انتقالات معترض هستیم و نمی‌گوئیم چرا استقلال یا پرسپولیس بازیکن می‌‎گیرند. وقتی به برخی‌ها می‌گوئیم شیوه باشگاهداری‌شان اشکال دارد، فکر می‌کنند ما به کار آنها اعتراض داریم اما خودمان هم به خاطر آیین‌‍نامه‌های فعلی همین کار را انجام می‌دهیم، پس به کار خودمان هم انتقاد می‌کنیم که دلیل اصلی آن آیین‌نامه‌های موجود است، پس باید آنها را اصلاح کنیم.

رحیمی در مورد اینکه آیین‌نامه‌ نقل و انتقالات چگونه باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: طرح من این است که باید تعداد سهمیه‌ها را کم کنیم. باشگاه‌ها امروز می‌توانند هفت بازیکن لیگ برتری و چهار بازیکن خارجی جذب کنند که 11 بازیکن و یک تیم می‌شود، در این شرایط سازندگی معنی ندارد.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: شما 20 میلیارد تومان داشته باشید و به هر بازیکن یک میلیارد بدهید، تیم قهرمان می‌شود، آیا این را می‌توان باشگاهداری دانست. حال سهمیه تیم‌ها را به 3 بازیکن تقلیل دهید، 100 میلیارد هم به رحیمی بدهید، چه کار می‌خواهد انجام دهد. وقتی سهمیه کم شود، تیم‌ها به سمت سازندگی می‌روند که در نهایت سود آن برای باشگاه و فوتبال کشور خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان در مورد هشت قهرمانی تیم‌های مختلف این باشگاه در فصل 91 - 90 گفت: سپاهان باشگاه بزرگی است که ساختار آن به خوبی تعریف شده که در صورت تغییرات در باشگاه هم، ضربه نخواهد خورد. باشگاه‌ نیروهای قوی دارد که همه اعضای آن ورزشکار، با تجربه و تحصیل کرده هستند. تیم‌‎های پایه باشگاه هم در سطح کشور بی‌نظیر است و در یکی، دو سال دیگر بازیکنان مطرحی را تولید و به فوتبال کشور معرفی خواهند کرد.