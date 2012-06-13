به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه‌کشی مراحل یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و AFC Cup فردا پنجشنبه 25 خردادماه در خانه AFC در کوالالامپور مالزی برگزار می‌‍شود.

در این مراسم که نماینده 8 تیم صعود کننده به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و 8 تیم راه‌یافته به مرحله یک‌هشتم نهایی AFC Cup حضور داشتند که رسول خوروش مدیر تیم سپاهان هم به نمایندگی این باشگاه اصفهانی در مراسم قرعه‌کشی حضور خواهد داشت.

طبق اعلام مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا، مراسم قرعه‌کشی مسابقات AFC Cup ساعت 15 به وقت محلی و رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 16 به وقت محلی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سپاهان ایران، آدلاید یونایتد استرالیا، بنیادکار ازبکستان، گوانگژو اورگرانده چین، اولسان هیوندای کره‌جنوبی، الهلال، الاهلی و الاتحاد عربستان تیم‌های حاضر در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هستند.

دیدار دور رفت این مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 29 شهریورماه برگزار می‌شود و دیدارهای برگشت در روزهای سه‌شنبه یازدهم و چهارشنبه دوازدهم مهرماه سال جاری انجام خواهد شد.

همچنین الوحده اردن، العربی عراق، الاتفاق عربستان، کویت اسپورت کویت، الشورطه سوریه، چونبوری تایلند، کلانتان مالزی و آرما اندونزی تیم‌های صعود کننده به مرحله یک‌هشتم نهایی AFC Cup هستند.

بازی دور رفت از مرحله یک‌هشتم نهایی AFC Cup روز‌ 28 شهریورماه و دیدار دور برگشت چهارم مهرماه برگزار خواهد شد.