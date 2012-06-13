امضای تفاهمنامه راه اندازی مرکز اسناد ملی و کتابخانه مرکزی البرز

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: تفاهمنامه راه اندازی مرکز اسناد ملی و کتابخانه مرکزی البرز، به امضای رئیس سازمان اسناد ملی و کتابخانه مرکزی کشور و استاندارالبرز رسید.

وی اظهار داشت: با امضای این تفاهمنامه تا دو ماه دیگر البرز دارای مرکز اسناد ملی و کتابخانه مرکزی خواهد شد.

فرهادی گفت: این مرکز در کرج راه اندازی شده و تا دو ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص راه اندازی این مرکز در استان گفت: وظیفه این مرکز حفظ و نگهداری اسناد و نسخ خطی کشور و برگزاری همایش ها و بزرگداشت ها است و تا چندی پیش این امر تنها در تهران صورت می گرفت.

وی افزود: در راستای تمرکز زدایی و توجه بیشتر به استان های دیگر، نمایندگی این مرکز با جایگاه اداره کل راه اندازی شد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه اولویت برای راه اندازی این مراکز با استان هایی است که قدمت تاریخی بیشتری دارند گفت: این مرکز در البرز نیز راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه ماموریت رسمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی حفاظت از میراث ملی است، گفت: آرشیو و کتابخانه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار دارد و در راستای وظیفه صیانت از فرهنگ و اعتلای فرهنگی جامعه فعالیت‌هادر نمایندگی ها نیز دنبال می شود.