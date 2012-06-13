عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبت‌های علیرضا نیکبخت که گفته بود پیکان این فصل با ویسی سقوط می‌کند، تصریح کرد: برای من این حرف‌ها مهم نیست. مهم انگیزه و توانایی بازیکنانم است که در مسابقات لیگ آنرا نشان می‌دهند. البته هدفگذاری باشگاه پیکان در پایان فصل جایگاه دهم است و ما فشاری از این نظر نداریم. حالا اگر در جدول بالاتر از این هم قرار گرفتیم که چه بهتر.

وی با اشاره به جدایی اکثر بازیکنان فصل گذشته پیکان تاکید کرد: من فقط شش بازیکن فصل پیش این تیم را حفظ کردیم و عذر بقیه را خواستم. چنین کاری به این معنا نیست که آنها فاقد توانایی هستند؛ شاید آنها از نظر انگیزه نمی توانستند به ما کمک کنند. در حال حاضر هم 20 بازیکن از لیگ‌ دسته یک و دو گرفته‌ایم و احتمالا یک مهاجم برزیلی هم جذب می‌کنیم.

سرمربی سابق تیم فوتبال صبا همچنین درباره مجادلاتش با مدیران این باشگاه خاطرنشان کرد: من حرف‌های دلم را زده‌ام و دیگر دوست ندارم در این خصوص حرف بزنم. البته آقایان بازهم گفته‌اند که قرارداد من دو ساله بوده، در حالی که آنها قرارداد دو ساله ای را به استاندار قم دادند و همان قرارداد را در حالی که مدت آن یکساله ثبت شده بود، برای فدراسیون ارسال کردند.

وی افزود: ضمن اینکه قرادادم در هیئت فوتبال استان قم هم یکساله ثبت شده است. من این مدارک را از کشوی کمیته اجرایی فدراسیون در آوردم و مطمئن شدم. شاید مدیران باشگاه قراردادم را دستکاری کرده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در قسمت دیگری از صحبت‌هایش در خصوص عملکرد تیم ملی برابر قطر، گفت: بازی در نیمه اول خوب نبود، اما در نیمه دوم بهتر کار کردیم. به نظرم با توجه به اینکه سه امتیاز بازی با ازبکستان را گرفته بودیم، داشتیم قانع می‌شدیم که یک امتیاز مسابقه با قطر هم خوب است!