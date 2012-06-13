  1. سیاست
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

با رای اعضا؛

نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شد/ جلالی کاندیدا نشد

نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شد/ جلالی کاندیدا نشد

سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب شد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،هادی شوشتری عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از انتخاب سید حسن نقوی حسینی به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد.

وی گفت: کاظم جلالی کاندیدای سخنگویی هیئت رئیسه نشد.
 
به گفته شوشتری ، سید باقر حسینی و محمد حسن آصفری نیز به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.
 
در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی ، بروجردی به عنوان رئیس کمیسیون و احمد رضا دستغیب و منصور حقیقت پور به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
 
کد مطلب 1625623

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