نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شد/ جلالی کاندیدا نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،هادی شوشتری عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از انتخاب سید حسن نقوی حسینی به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داد.

وی گفت: کاظم جلالی کاندیدای سخنگویی هیئت رئیسه نشد.



به گفته شوشتری ، سید باقر حسینی و محمد حسن آصفری نیز به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.



در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی ، بروجردی به عنوان رئیس کمیسیون و احمد رضا دستغیب و منصور حقیقت پور به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

