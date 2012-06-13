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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

پورخاتون:

عرضه محصولات ارگانیک در میدان تره بار کرمان/لزوم مصرف بهینه از کودهای شیمیایی

عرضه محصولات ارگانیک در میدان تره بار کرمان/لزوم مصرف بهینه از کودهای شیمیایی

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کرمان از اختصاص غرفه هایی برای عرضه محصولات ارگانیک کشاورزی در میدان تره بار کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورخاتون عصر سه شنبه در جلسه نشست تخصصی تولیدات گیاهی با اشاره به اثرات سوء، استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی گفت: مصرف این مواد باید کنترل شود و کشاورزان سعی کنند محصولات سالم و با کیفیت را تولید کنند.

وی گفت: در راستای تشویق کشاورزان برای تولید محصولات ارگانیک چندین غرفه برای ارائه این محصولات در میدان میوه و تربار کرمان در نظر گرفته شده است.

پورخاتون با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان کرمان گفت: نباید اجازه دهیم که کیفیت محصولات کشاورزی و دام فدای کمیت آنها شود.

این مسئول تصریح کرد: خوشبختانه در استان کرمان زمینه مناسب برای تولید محصولات ارگانیک و سالم وجود دارد.

پور خاتون بر لزوم ترویج فرهنگ استفاده بهینه از سموم و کودهای شیمیایی تاکید و تصریح کرد: جهاد کشاورزی از امسال یارانه کشاورزانی را که از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی در مزارع خود استفاده نکرده‌اند به صورت مستقیم در اختیار آنها قرار می دهد.

کد مطلب 1625626

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