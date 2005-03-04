هم پيمانان دمشق خواستار تشكيل دولت وفاق ملي در لبنان شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، در نشست "عين التينه " كه مسئولان و شخصيت هاي هم پيمان با دمشق حضور داشتند تشكيل دولت وفاق ملي با شركت همه جريان هاي سياسي درخواست شد.



اين در حالي است كه معارضان خواستار تشكيل دولت انتقالي بي طرف با پيش شرط هايي براي موافقت با اين دولت (خروج همه نيروهاي سوري از لبنان و استعفاي همه مسئولان امنيتي لبنان ) شده اند.



كميته پيگيري نشست عين التينه در بيانيه اي پس از اين نشست به رهبري نبيه بري رئيس پارلمان لبنان تاكيد كرد : بايد حكومت اتحاد ملي كه قادر به گرفتن تصميمات سرنوشت ساز براي تكميل اجراي توافقنامه طائف باشد، تشكيل شود و تلاش بي وقفه و شفاف براي پرده برداشتن از جنايت زشت (ترور رفيق حري ) و اشد مجازات عليه عوامل و مشوقين و برنامه ريزان آن انجام دهد.



در اين نشست بدون اشاره صريح به معارضان آنها را مسئول وقوع هرگونه بحران در صورت روي نياوردن به گفتگو دانستند.



نبيه بري گفت : از همه مي خواهيم با پايان دادن به جنجال ها و درگيري ها ،حملات رسانه اي و غوغاسالاري به مسئوليت ملي خود عمل كنند زيرا اين مسائل حتي نمي تواند يك گام ما را به سمت حل اين بحران پيش ببرد.



نبيه بري چهارشنبه پس از نشست با اميل لحود رئيس جمهور گفته بود اميل لحود براي آغاز رايزني هاي پارلماني براي تعيين شخصي براي تشكيل دولت جديد منتظر تعيين مواضع گرايشهاي اساسي سياسي و بويژه معارضان و نشست عين التينه(موافقان) است .

معارضان چهارشنبه در نشستي در منزل وليد جنبلاط در منطقه المختاره لبنان خواستار حكومت انتقالي بي طرف شد و موافقت خود را با شركت در چنين دولتي مشروط به عقب نشيني نيروهاي سوريه از لبنان و استعفاي روساي دستگاه هاي امنيتي لبنان كردند .



رئيس جمهور لبنان هنوز آغاز رايزني هاي پارلماني را اعلام نكرده است.