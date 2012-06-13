دستگیری 100 نفر در درگیری هواداران لهستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لهستان و روسیه سه شنبه شب در گروه A رقابت های گروهی جام ملت های اروپا با یکدیگر بازی کردند و با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. هواداران دو تیم پیش از آغاز این دیدار با یکدیگر به زد و خورد پرداختند.

در بیانیه ای که پلیس ورشو صادر کرده 10 نفر از هواداران مجروح شده اند که هفت تای آنها لهستانی بوده اند، دو هوادار از روسیه بوده و یک آلمانی هم در میان مصدومان به چشم می خورد. البته طبق اعلام نهادهای پزشکی، حال هیچ یک از آنها وخیم گزارش نشده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، پلیس ضد شورش وارد عمل شد و گزارش شده که شمار دستگیری ها رو به افزایش است. در بیانیه پلیس لهستان آمده است: تا به حال 140 هولیگان در ورشو به دلیل رفتارهای ناشایست دستگیر شده اند. در میان افراد توقیف شده، هوادارانی از دو تیم روسیه و لهستان هستند. تمام درگیری ها پیش از بازی دو تیم روی داده است.

یکی از پلیس های وروشو در گفتگو با "پرس آسوسیشن اسپورت" اظهار داشت: ما وضعیت را بررسی می کنیم و تلاش می‌کنیم افرادی که در درگیری ها حضور پیدا می کنند را دستگیر کنیم.

هزاران هوادار روسی که راهی ورزشگاه ملی ورشو بودند به مناسبت "روز روسیه" در تاریخ 12 ژوئن - 23 خردادماه- شعار می دادند. این موضوع واکنش برخی از هواداران لهستان که در دوران جنگ سرد از سوی مسکو قوانینی برای کشور آنها وضع شده بود را در برداشت و درگیری آغاز شد.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.