به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یادگاری در هجدهمین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارشی از روند فعالیت‌های این نهاد و توانمندی‌های آن به اعضای ستاد ارائه کرد و گفت: جهاد دانشگاهی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف متعددی مانند پیگیری انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها را برعهده دارد.

وی افزود: متاسفانه در دوره‌های گذشته، جهت‌گیری‌های سیاسی در بدنه جهاد دانشگاهی موجب فاصله این نهاد که به فرموده رهبر معظم انقلاب جزو نهادهای برآمده از خود انقلاب است، با آرمان های اولیه آن شد.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای جهاد دانشگاهی بر لزوم ارتباط تنگاتنگ با حوزه‌های علمیه تاکید کردند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ما در بحث تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تمام توان وارد شده‌ایم.