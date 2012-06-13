به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت مازندران افزود: پایگاه های مقاومت محلات و مساجد محلی برای اجرای برنامه های اوقات فراغت جوانان است.

وی اظهار داشت: جوانان بزرگترین نیرو در فعالیت های دینی محسوب می شوند که ساماندهی آنان در حوزه اوقات فراغت گسترده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه فعالیت های حوزه جوانان باید هدفمند باشد، متذکر شد: موازی کاری در حوزه جوانان در برخی از دستگاه های اجرایی دیده می شود.

وی آسیب شناسی در حوزه غنی سازی اوقات فراغت جوانان را از اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی دانست و یادآور شد: بعد از 33 سال پیروزی انقلاب اسلامی هر سال در حوزه اوقات فراغت جوانان اقدامی نو انجام شد.

وی با اشاره به اینکه اشتغال موجب پرشدن اوقات فراغت جوانان می شود، خاطر نشان کرد: جاذبه هجمه های فرهنگی زیاد است، فعالیت های فرهنگی ما باید گشترده باشد تا جوانان در زمان اوقات فراغت به ناهنجاری ها روی نیاورند.

ابراهیمی با بیان اینکه تربیت فرزندان و قشر جوان جامعه مانند نهالی است که نیازمند نگهداری مستمر است، اظهار داشت: پرورش فرزندان از بستر خانواده متاثر است و جامعه می تواند با برنامه ریزی های مدون در شکل گیری هویت قشر جوان جامعه اثر گذار باشد.

وی فعالیت در حوزه جوانان را برگرفته از سنت های دینی مطرح کرد و گفت: برنامه های اوقات فراغت جوانان باید با نگاه دینی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تاکید براینکه از فرصت هاب اید استفاده شود، بیان داشت: در فصل تابستان بهترین برنامه ها باید در سواحل انجام شود.