مراد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر مطر 6 شهید گمان دوران جنگ تحمیلی 27 خردادماه مصادف با سالروز شهادت هفتمین آفتاب آسمان امامت و لایت، حضرت امام موسی کاظم (ع) در استان کرمانشاه پس از مراسم تشییع، به خاک سپرده میشود.
وی تاکید کرد: کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح پیکر این عزیزان را در خاک عراق، مناطق عملیاتی فاو و جزیره مجنون کشف کردند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه افزود: 25 خردادماه مراسم شب وداع با این شهدا در حسینیه ثارالله سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار میشود.
وی ادامه داد: روز جمعه پس از اقامه نماز عبادی، سیاسی جمعه پیکر پاک این شهدا از مقابل مسجد جامع کرمانشاه تشییع و سپس به شهرستانهای هرسین و اسلام آباد غرب منتقل میشوند.
محمدی در پایان از امت خداجوی کرمانشاه درخواست کرد با حضور پرشور خود در این مراسمها بار دیگر پیوند خود را با آرمانهای امام (ره) و شهدا به جهانیان نشان دهند.
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