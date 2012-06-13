6500 حلقه چاه غیرمجاز در کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا استان کردستان اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و مساعد بودن مناطق و دشتهای قروه و بیجار متاسفانه حفر چاه های غیر قانونی در چند سال اخیر افزایش چشم گیری داشته است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 110 حلقه چاه در سال 90 مسدود شده است، افزود: سالانه هفت اکیپ بازرسی در دشت های استان فعال هستند و با مشاهده هر گونه تخلف به جد برخورد می کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان بیان کرد: در سال جاری با تلاش مسئولان و برنامه ریزی مستمر 32 حلقه چاه غیر مجاز دیگر شناسایی و مسدود شد و این طرح در شرکت آب منطقه ای کردستان با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

پاکروح با اشاره به این مطلب که برای جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز سامانه ثبت نام درخواست کنندگان حفر چاه طراحی شده است، گفت: خوشبختانه این طرح مورد استقبال قرار گرفته است و در حال حاضر چهار هزار و 600 نفر در آن ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: 1.2 میلیارد تومان پروژه های آبرسانی در دشت های قروه و دهگلان، ساخت سد سورال و سنگ سیاه و تخصیص اعتبار دو میلیارد تومان برای ساماندهی چاه های غیر مجاز از جمله طرح های جایگزن جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز در منطقه به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان یادآور شد: تا کنون هزار و 160 مورد از چاه های غیر مجاز نیز به منظور کسب پروانه به شهرستان ها معرفی شده اند که به 70 مورد رسیدگی، 25 مورد منجر به صدور پروانه و 93 مورد نیز بازگشت داده شده است.

پاکروح در پایان با تاکید بر این امر که مهمترین هدف ما از جلوگیری حفر چاه های غیر مجاز حفظ آب های زیرزمینی است، گفت: انتظار می رود طرح های جایگزین جوابگوی حجم نیاز آب کشاورزی در مناطقی همچون قروه و بیجار باشد.