انتقال «ساعت دیواری» دروغگو به نقطه نامعلوم!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که عصر روز سه‌شنبه 23 خرداد در مجتمع باغ زیبا برگزار شد، با حاشیه‌هایی همراه بود.

* این مراسم طبق معمول اکثر برنامه‌های فرهنگی با بیش از یک ساعت تاخیر شروع شد. نکته جالب آنکه ساعت دیواری تالار محل برپایی مراسم یک ساعت عقب بود و این نکته را به ذهن متبادر می‌کرد که شاید ساعت برنامه بر این اساس تنظیم و به مدعوین اعلام شده است.

* به هر حال در میانه‌های برنامه با کمک یکی ـ دو نفر از مسئولان اجرایی، این ساعت غلط انداز از دیوار برداشته شد و به مکانی نامعلوم منتقل شد!

* قاری قرآن این برنامه «یوسف افراش» سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد بود. وی بیش از دو سال است منتظر تعیین تکلیف خود در این اداره‌کل است و هر چند در این حوزه توفیقی برایش حاصل نشده، حاضران از صوت زیبای او حظ وافی بردند!

* بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد در سخنانش بارها از آنچه «بازتاب بین‌المللی» نمایشگاه امسال کتاب تهران خواند، سخن راند و در بررسی کارنامه این رویداد بین‌المللی تاکید کرد: نقاط قوت نمایشگاه همان نقاط ضعف آن از دید شبکه‌های خارجی بود.

* وزیر ارشاد در سخنانش نمایشگاه کتاب را به «عملیات فتح الفتوح» تشبیه کرد و گفت: باید نمایشگاه را همانطور که برای فتح‌الفتوح برنامه‌ریزی می‌کردیم و رزمندگان گروه، گروه پیشروی می‌کردند و موفق به آن «فتح الفتوح» شدند، برگزار کنیم.

* سیدمحمد حسینی که دیر هم به مراسم آمده بود، بلافاصله بعد از اهدای لوح‌های تقدیر سالن محل برپایی برنامه را ترک کرد و خبرنگاران موفق به گرفتن جواب سؤالاتشان از او نشدند.

* قرار بود در این مراسم از 188 نفر با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شود که با وساطت مجری این تعداد به 30 نفر کاهش یافت که البته به جز حدود 5 نفر مابقی غایب بودند!

* سیدعزت‌الله ضرغامی رئیس رادیو و تلویزیون، اصغر نادری مدیرعامل مصلی، سردار رجب‌زاده رئیس سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران و فاضل معمارنژاد رئیس کل گمرک، از جمله این غایبان بودند.