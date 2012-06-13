به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، "ابویحیی الیبی" که آمریکا اعلام کرد وی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به وزیرستان کشته شده در یک تصویر ویدیوئی جدید ظاهر شد و از اعضای شبکه القاعده خواست تا به مبارزات خود ادامه بدهند.

لیبی در این فیلم ویدیوئی به اوضاع سوریه نیز اشاره کرده و از اعضای القاعده می خواهد تا به کمک شورشیان سوری بروند.

مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که نمی توان به روشنی اعلام کرد که این تصویر ویدیوئی مربوط به قبل و یا بعد از انتشار خبر کشته شدن الیبی است.

آمریکا در هفته گذشته اعلام کرد که ابویحیی الیبی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به وزیرستان در پاکستان کشته شده اما القاعده این موضوع را تکذیب و یا تائید نکرد.

ابویحیی الیبی متولد سال 1963 است که نام اصلی او محمد حسن قاعد بوده و از اعضای بلندپایه القاعده محسوب می شد که متهم به عضویت در گروه مبارزین اسلامی لیبی نیز بود.

گفته می شود الیبی توانایی صحبت کردن به زبان های اردو، پشتو و عربی را داشه و از نام های حسن قاعد، یونس الصحراوی، و حسن قاعدالفار استفاده می کرده است.

الیبی شهروند لیبی بود. نیروهای آمریکایی او را در افغانستان بازداشت کرده و در زندان بگرام زندانی کرده بودند. اما او یکی از چندین زندانی بود که در تاریخ 10 جولای 2005 از این زندان گریخته بودند.

"جارت براکهام" از کارشناسان سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره ابویحیی الیبی می گوید : او یک مبارز، شاعر، محقق، و فردی کاربلد بود. او یک فرمانده نظامی بود که چهرهای کاریزماتیک داشت و به رغم جوان بودن فردی بود که در حال تبدیل شدن به یکی از چهره های اصلی القاعده بود. و پیش بینی من این بود که می تواند جایگزین بن لادن برای ادامه راه القاعده باشد.