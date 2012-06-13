به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، "ابویحیی الیبی" که آمریکا اعلام کرد وی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به وزیرستان کشته شده در یک تصویر ویدیوئی جدید ظاهر شد و از اعضای شبکه القاعده خواست تا به مبارزات خود ادامه بدهند.
لیبی در این فیلم ویدیوئی به اوضاع سوریه نیز اشاره کرده و از اعضای القاعده می خواهد تا به کمک شورشیان سوری بروند.
مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که نمی توان به روشنی اعلام کرد که این تصویر ویدیوئی مربوط به قبل و یا بعد از انتشار خبر کشته شدن الیبی است.
آمریکا در هفته گذشته اعلام کرد که ابویحیی الیبی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین به وزیرستان در پاکستان کشته شده اما القاعده این موضوع را تکذیب و یا تائید نکرد.
ابویحیی الیبی متولد سال 1963 است که نام اصلی او محمد حسن قاعد بوده و از اعضای بلندپایه القاعده محسوب می شد که متهم به عضویت در گروه مبارزین اسلامی لیبی نیز بود.
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