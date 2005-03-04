انتخابات شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين انتخابات از ميان كانديداهاي ثبت نام شده، 7 نفر به عنوان عضو اصلي شورا ، 2 نفر به عنوان عضو علي البدل و 5 نفر به عنوان هيئت ناظر انتخاب مي شوند.



افراد منتخب در شوراي مركزي مجمع صنفي نشريات دانشجويي بستر لازم براي فعاليت نشريات دانشجويي دانشگاه هاي كشور را فراهم مي كنند. ضمن اينكه دفاع از حقوق نشريات دانشجويي را نيز برعهده خواهند داشت.

تا كنون 50 نفر جهت شركت در اين انتخابات كانديدا شده اند كه اين تعداد تا ساعت 14 كه زمان برگزاري انتخابات است افزايش خواهد يافت. نتايج اين انتخابات عصر امروز اعلام مي شود.