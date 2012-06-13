طرح هادی روستای گیل آباد نهاوند بازنگری می شود

علیرضا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالهای اخیر به باسازی و مقاوم سازی منازل روستای توجه ویژه ای شده است، افزود: دولت با جدیت در حال اجرایی کردن طرح هادی در روستاها است.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح هادی روستایی دغدغه و نیازهای مردم در ساخت واحدهای مسکونی مورد توجه ویژه قرار می گیرد و از ساخت و سازهای بی رویه و بدون قاعده و اصول مهندسی جلوگیری می شود.

بخشدار گیان اضافه کرد: با مقاوم سازی منازل مسکونی، ایمنی و استحکام آنها در مقابل زلزله و سیل و آب گرفتگی افزایش خواهد یافت.

خزایی افزود: در روستاهایی که طرح هادی اجرا شده کوچه ها و معابر از نظم و ترتیب خاصی بهره مند شده اند.

بخشدار گیان با بیان اینکه بافت قدیمی و فرسوده روستا به کلی تغییر پیدا کرده است، گفت: از 12 روستای تابع بخشداری گیان در هشت روستا با کمک و همکاری مردم و بانک های عامل طرح هادی اجراء شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری در چهار روستای باقیمانده نیز این طرح اجرایی و عملیاتی می شود، گفت: در حال حاضر انجام کارهای مقدماتی این طرح در چهار روستا باقیمانده تهیه شده است.