کشف 4.5 میلیون فیلم و بازی مستهجن/ دستگیری عوامل حادثه پارک طالقانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا، پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه طرح امنیت محله محور، طرح ویژه برخورد با تولید کنندگان، تکثیرکنندگان و فروشندگان سی دی ها و لوح های فشرده غیر مجاز در سطح پایتخت اجرا شد و بیش از 4.5 میلیون لوح غیر مجاز و مستهجن بویژه بازیهای رایانه ای کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: 2.5 میلیون از کشفیات اخیر بازیهای رایانه ای مبتذل و مستهجن بوده است که ماموران پلیس امنیت موفق به کشف و ضبط آن شده اند.

به گفته رئیس پلیس پایتخت میزان کشفیات مرحله دوم طرح برخورد با اقلام غیر فرهنگی متاسفانه با سال قبل برابری می کند. البته پلیس کشفیات خوبی در این زمینه داشته است.

ساجدی نیا با بیان اینکه این افراد قصد داشتند این سی دی ها را در سطح پایتخت و سایر شهرها توزیع کنند، تاکید کرد: اعضای دو باند دستگیر شده کمتر از 10 نفر هستند که به مراجع قضایی معرفی شدند. پلیس تنها بازیهایی که دارای تاییدیه وزارت ارشاد است را قانونی می داند و با سی دی های غیر مجاز و توزیع کنندگان آنها برخورد می کند.

وی افزود: این سی دی ها و بازیهای غیر مجاز بر روح و روان نوجوانان و جوانان تاثیر می گذارد و باعث می شود آنها در سطح شهر دست به نزاع و تخریب بزنند.

دستگیری عوامل حادثه پارک طالقانی

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری عوامل حادثه پارک طالقانی و تخریب خودروی شهروندان خبر داد و افزود: در حادثه پارک طالقانی اراذل و اوباش 4 خودرو را مورد حمله و تخریب قرار دادند که پلیس بلافاصله 4 نفر از عوامل اصلی این حادثه را شناسایی و دستگیر کرد. ضمن اینکه دو نفر از اراذل و اوباش در سطح شهر شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس تهران تاکید کرد: امیدواریم حکم مناسب دستگاه قضایی درس عبرتی برای سایرین باشد. البته پلیس در پیشگیری و پیگیری قاطعانه عمل می کند و با افراد متخلف برخورد می کند.

وی ادامه داد: هم اکنون امنیت پارک ها و کوهستانهای پایتخت مناسب است و پلیس کوهستان نیز با قاطعیت با هرگونه هنجارشکنی برخورد می کند. البته ممکن است گاهی برخی افراد دست به ناهنجاری بزنند که پلیس بلافاصله و قاطعانه با آنها برخورد می کند.

طرحهای پلیس با قدرت و قاطعانه ادامه دارد

سردار ساجدی نیا تاکید کرد: طرح های پلیس با قدرت و قاطعانه ادامه دارد و برای رضایت شهروندان این طرح ها را ادامه می دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قشر فرهنگی جامعه باید دغدغه مسائل فرهنگی داشته باشد و پخش فوتبال در سینماها دغدغه آنها نباشد گفت: این افراد باید هم و غم و خود را برای ارتقاء و هدایت صحیح کودکان در سطوح مختلف قرار دهند.