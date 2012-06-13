به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر حسینی منش ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دفتر این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: دادگستری استان البرز با کمبود نیرو مواجه است و همچنین در همه شهرستان ها نیز با کمبود نیرو نیرو مواجه هستیم که بیشترین کمبود نیرو در مرکز استان است.

وی ادامه داد: دادگستری استان البرز در شهریور سال 89 تشکیل شد و دادگستری کرج به دادگستری استان البرز تبدیل شد و استان شدن نیز سبب شد رئیس شورای قضائی استان و چند معاونت قضایی، پیشگیری، اداری مالی، برنامه ریزی و آموزشی تشکیل شود.



معاون اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان البرز با بیان اینکه معاونت اداری و مالی پیشتبان دادگستری است، اضافه کرد: این بخش باید زمینه و بستر حضور کارمند و امکانات سخت و نرم افزاری را فراهم کنیم تا قوه قضائی به راحتی بتواند کار خود را انجام دهد.



حسینی منش افزود: متاسفانه قبل از استان شدن البرز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بودیم که حتی یک خودرو مناسب در دادگستری وجود نداشت با این وجود دادگستری استان تشکیل شد.



وی با بیان اینکه این معاونت در سه جبهه بخش عمرانی، اداری و مالی کارهای خوبی را انجام داده است، اضافه کرد: اولین اقدام 52 هزار و 500 متر زمین در کنار دانشگاه هنر در منطقه ای به اسم حسن آباد برای دادگستری کل استان البرز تهیه شد.



معاون اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان البرز ادامه داد: همچنین در منطقه فردیس حدود 6 هزار و 448 متر زمین تهیه کردیم که هیچ فونداسیون کاری وجود نداشت ولی پیشرفت عمرانی قابل توجه بود.



افتتاحیه ساختمان نظرآباد در هفته قوه قضائیه می شود



وی از افتتاحیه ساختمان نظرآباد در هفته قوه قضائیه خبر داد و گفت: در گلشهر، باغستان، فردیس دادگاه ها را مستقر کرده ایم که تلاش این بود که دادگستری فقط در منطقه کرج مستقر نشود.



حسینی منش اظهار داشت: با توجه به اینکه فردیس دارای جمعیت 600 هزار نفری است، متجمع فردیس با 4 هزار متر زیر بنا حدود 20 روز است که به پیمانکار واگذار شده و قرارداد آن یکساله بسته شده است.



وی افزود: یک میلیارد تومان اعتبار اولیه برای این طرح در نظر گرفته شده به پیمانکار پیش پرداخت شده است که هم اکنون حدود 6 درصد از کار آن پیشرفت داشته است.



معاون اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری کل استان البرز ادامه داد: در هشتگرد همین کار را انجام داده ایم و هم اکنون به 70 درصد یشرفت فیزیکی رسیده است که طی چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.

