کشف 11 کیلوگرم مواد مخدر در کردستان/ کاهش 31 درصدی تلفات تصادف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قنبری ضمن اعلام این خبر گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با تعامل صورت گرفته با نهاد های اطلاعاتی، در یک عملیات منسجم و غافلگیر کننده از اشخاصی به هویت معلوم مقدار 11 کیلو و 45 گرم مواد مخدر از نوع حشیش راکشف و ضبط کرد و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

وی با اشاره به گزارش کلانتری 15 شهرستان سنندج مبنی بر فعالیت فردی به هویت معلوم در یکی از محله های این شهرستان در امر تهیه و توزیع مواد مخدر بیان کرد : با تحقیقات و اقدامات به عمل آمده و با هماهنگی انجام شده با مقام قضایی در بازرسی از منزل فرد مورد نظر مقادیری مواد مخدر و ادوات استعمال مواد مخدر، یک عدد ترازوی توزین مواد مخدر و 16 دستگاه گوشی موبایل مستعمل کشف و ضبط شد.

وی در پایان اظهار داشت: در این خصوص نیز دو نفر دستگیر شدند که برای سیر مراحل قانونی به کلانتری دلالت داده شدند.

کاهش 31 درصدی تلفات تصادفات جاده ای در کردستان

فرمانده پلیس راه استان کردستان از کاهش 31 درصدی آمار تلفات جاده ای کردستان در دو ماه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

رمضان نادری گفت: در دو ماهه اول سال 91 تعداد 42 نفر در تصادفات جاده ای این استان کشته شده اند که این آمار در مقایسه با تلفات سال گذشته از 31 درصد کاهش برخوردار است.

وی در ادامه افزود : بنا بر بررسی های به عمل آمده علت اصلی بیشتر تصادفات جاده ای در این استان با توجه به شرایط کوهستانی جاده های آن، سرعت غیر مجاز و تجاوز به چپ بوده است.

فرمانده پلیس راه استان کردستان در پایان گفت: 38 درصد تصادفات این استان بر اثر واژگونی ناشی از تخطی از سرعت مجاز گزارش شده است.