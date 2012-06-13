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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

سامان سرابی در گفتگو با مهر/

پرورش اندام خراسان رضوی مورد ظلم قرار گرفته است

پرورش اندام خراسان رضوی مورد ظلم قرار گرفته است

مشهد - خبرگزاری مهر: هیئت پرورش اندام خراسان رضوی هفته‌ پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت و محمدزاده رئیس این هیئت طی نامه‌ای انصراف خودش از ادامه حضور در راس هیئت پرورش اندام را اعلام کرد و رفت.

سامان سرابی که بیش از 8سال است با حضور رؤسای مختلف دبیری هیئت پرورش اندام و پاورلیفتینگ بر عهده داشت درباره این اتفاقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: پرورش اندام در استان از طرفی مورد ظلم واقع شده، این هیئت کلی رئیس عوض کرده که اصلا هیچ سنخیتی با پرورش اندام نداشته اند

وی ادامه داد: طبق قانون با کنار رفتن رئیس هیئت، دبیر هیئت تا مشخص شدن مجمع کار سرپرستی را انجام می‌دهد؛ گلایه من از مدیرکل این است که آیا نباید چند نفر از پیشکسوتان را صدا می‌زد و درباره انتخاب سرپرست مشورت می‌خواست، یعنی هنوز نوبت من که کلی مقام جهانی آسیایی دارم و سابقه حضورم در هیئت بیشتر است نشده که یک ماه به من اعتماد کنند.

سامان سرابی تاکید کرد: با تمام اینها اگر برنامه‌های مسئول جدید مورد تایید باشد، ما هم دنبال وفاق و همدلی هستیم و همکاری می‌کنیم اما توقع ‌مان این است که زودتر مجمع برگزار شود و رئیس جدید با برنامه پا پیش بگذارد.

دبیر هیئت پرورش اندام استان افزود: کلا معادلاتی که در هیئت پرورش اندام به وجود آمده، مثل جدول مندلیف است و حالاحالاها کسی به جواب اصلی آن نخواهد رسید؛ اما مطمئنا در آینده خیلی از ماجراها رو خواهد شد.

کد مطلب 1625663

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