اجرای طرح شبنم نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز دهقان شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان کردستان اظهار داشت: طرح شبنم با هدف شفاف سازی کالاهای وارداتی و به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا می شود و به همین دلیل مردم باید همکاری جدی برای اجرای موفق این طرح داشته باشند.

وی یکی از محورهای شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق دانست و افزود: خوشبختانه با جرای طرح شبنم در استان کردستان اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در بخش های مختلف صورت گرفته است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای توسعه صادرات کشور ضروری است و افزایش سرمایه گذاری در مرزها از اصلی ترین عوامل در راستای مبارزه مبارزه با کالا و ارز قاچاق به شمار می رود.

دهقان بیان کرد: انتظار می رود با نظارت بازرسان سازمان ها و نهادهای مسئول در استان کردستان و همکاری خود مردم در آینده نزدیک معضل قاچاق کالا کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برای مقابله عملی با پدیده مخرب قاچاق کالا آمادگی هرگونه همکاری را با دستگاه های زیربط دارد و در این راستا از مشارکت واحدهای صنفی برای عملی کردن برنامه های این بخش بهره برداری می شود.