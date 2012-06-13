سه شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده دنا دستگیر شدند

فیروز انصاری به خبرنگار مهر گفت: این افراد که اقدام به شکار غیرمجاز دو راس کل کرده بودندبا تلاش محیط بانان و نیروی انتظامی سی سخت دستگیر شدند.

وی بیان کرد: از این شکارچیان یک قبضه سلاح شکاری و دو لاشه کل کشف و ضبط شد.

کارشناس محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تعداد 60 قطعه کبک در این شهرستان از متخلفان کشف و در طبیعت رهاسازی شده است.

وی تاکید کرد: محیطبانان این استان به صورت شبانه روز کار حراست از گونه های جانوری دنا را بر عهده دارند و با متخلفین برخود قاطع می کنند.

به گزارش مهر، منطقه حفاظت شده دنا با وسعتی معادل 93 هزار و 660هکتار دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده است.