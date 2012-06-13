معادن، زیستگاه درنا را تهدید می کنند/ حیات وحش در معرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، وجود معادن و بهره برداری از آنها در دشت کرات ممکن است موجب فرسایش این منطقه شده و با تاثیر بر اراضی کشاورزی کرات زیستگاه نادر پرندگان را در این دشت تهدید کند.

بهره برداری از معادن یک معضل

رئیس اداره محیط زیست تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: بهره برداری از معدن با توجه به وضعیت تپوگرافی و جهت شیب به سمت اراضی کشاورزی دشت کرات، چنانچه بدون ضابطه صورت گیرد باعث فرسایش شدید آبی و بادی شده و تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر اراضی کشاورزی پائین دست دشت کرات خواهد داشت.

محمد مظلوم پناه بیان کرد: این اداره بدلیل کمبود نیرو آنچنان که باید نمی تواند بر این مقوله نظارت کند که جای نگرانی است و مسئولین باید چاره ای بیندیشند و متولی این بخش در شهرستان فعال شود.

تایباد 2 اکوسیستم کوهستانی و کویری دارد

رئیس اداره محیط زیست تایباد اظهارکرد: شهرستان تایباد دارای 2 اکوسیستم کوهستانی و کویری است و از تنوع زیستی مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: تنوع زیستی به نحوی است که در اکوسیستم های کوهستانی این منطقه گونه های با ارزش از قبیل پلنگ، قوچ و میش وحشی و خوک و در اکوسیستم کویری آن گونه های شاخص جانوری از قبیل آهو و کفتار مشاهده می شود.

وی بیان کرد: انواع مختلف پرندگان از قبیل کرکس، بالابان، عقاب طلایی، شاه باز، دلیجه، هوبره، کبک و تیهو واز انواع مارها، بزمجه، لاک پشت آسیایی نمونه هایی از تنوع زیستی شهرستان محسوب می شوند.

وی افزود: از گونه های در حال انقراض می توان پلنگ وآهو اشاره کرد که جمعیت آهو حدود 50 رأس و جمعیت پلنگ 4-3 قلاده برآورد می شود.

حفاظت از محیط زیست تایباد توسط 2 محیط بان

رئیس اداره محیط زیست تایباد گفت : با توجه به گستردگی شهرستان تایباد و باخرز و تنوع جانوری مطلوب متاسفانه بدلیل کمبود شدید نیرو محلی جهت جولان شکارچیان و متجاوزین به عرصه های طبیعی و گنجینه های الهی شده است.

وی افزود: حدود 22.4 درصد "108161هکتار" از سطح شهرستان تایباد و باخرز جزء مناطق شکار ممنوع است که اگر خواسته باشیم این مناطق به درستی صیانت شود حدود 20 نفر محیط بان نیاز است.

مظلوم پناه با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست کمبود شدید نیرو است افزود: علی رغم اینکه مأمورین اجرایی این اداره مرتب در حال گشت و کنترل هستند به نحوی که از ابتدای سال جاری 10 نفر متخلف شکار و صید دستگیر شده است ولی بدلیل کمبود نیرو مشکلاتی برای اداره محیط زیست شهرستان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که الان با 2 نفر نیرو محیط زیست 2 شهرستان اداره می شود که امیدواریم در سال 91 تا حدودی نیاز اداره از لحاظ نیرو مرتفع شود.

خشکسالی فرصتی برای افراد سود جو

وی گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر از یک طرف پوشش گیاهی مراتع فقیر و از طرفی بدلیل وجود دام سبک رقابت برسر منابع غذایی بین دام ها و وحوش زیاد شده و جانوران وحشی ناچارا به کشتزارها پناه آورده که از سوی افراد فرصت طلب مورد تعدی قرار می گیرند.

رئیس اداره محیط زیست تایباددرباره مکشلات محیط زیست این منطقه گفت: استفاده از پلاستیک و سموم دفع آفات به شدت باعث آلودگی خاک و اراضی کشاورزی شده است.

مظلوم پناه افزود: با توجه به اینکه نسلهای بعد باید از این زمینی که خداوند برای ما خلق کرده است استفاده کنند از کشاورزان خواهشمندیم که به سمت وسوی کشاورزی مکانیزه، تغییر الگوی کشت، استفاده از کشتهای نشاء حرکت کنند.

وی ادامه داد: با این اقدامات علاوه بر اینکه از آلودگی خاک جلوگیری می شود باعث حفظ منابع آبی نیز خواهد شد و از طرفی سوددهی محصولات نیز بیشتر خواهد بود.

وی افزود: کشاورزان همچنین مبارزه بیولوژیکی را به جای استفاده از سموم کشاورزی در دستور کار خود قرار دهند و محصولات سالم به جامعه ارائه کنند.

اقدامات انجام شده زیست محیطی در تایباد

مظلوم پناه افزود: آبرسانی به حیات وحش، خرید و توزیع علوفه جهت وحوش، احیای 30 دهنه چشمه و 20 باب آبشخور و احداث انبار علوفه و گشت و کنترل برای جلوگیری از تخلفات شکار و صید از اقدامات این اداره برای حفظ محیط زیست منطقه بوده است.

وی نگهداری و تیمارو نگهداری حیوانات وحشی و برگرداندن آنها به طبیعت، پیگیری در خصوص نصب فیلتر کارخانه های آسفالت و پیگیری در خصوص بهبود وضعیت سیستم تصفیه فاضلاب واحد لبنی منطقه را از دیگر اقداماتی دانست که توسط محیط زیست انجام شده است.

جایگاه محیط زیست شهرستان تابیاد

مظلوم پناه تصریح کرد: باتوجه به اینکه محیط زیست شهرستان از ادارات تازه تاسیس شهرستان است علی رغم اینکه کارگاههای آموزشی جهت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست برگزار شده اما این اقدام برای فرهنگسازی کافی نبوده و به نظر می رسد این مقوله جای کار بسیاری دارد.

وی بیان کرد: با وجود اینکه در نظام مقدس اسلامی به حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ای قائل شده است و یکی از اصول قانون اساسی به این مهم اختصاص دارد شاید این امر هنوز برای عده ای ناملموس باشد.

وی با تاکید بر اینکه بدون مشارکت و همراهی مردم حفاظت از محیط زیست مقدور نیست بیان کرد: ما در این زمینه انتظار داریم همشهریان محیط زیست شهرستان را در حراست و صیانت از مواهب طبیعی و خدادادی یاری کنند تا به محیط زیست سالم و عاری از هر گونه آلودگی دست پیدا کنیم و بتوانیم این میراث گرانبها را به آیندگان نیز منتقل کنیم.

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گزارش: اویس چهاریاری