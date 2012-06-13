به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمسیون های اصلی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شاهد رقابتی سنگین و نفس گیر در میان نامزد های احراز پست های هیئت رئیسه کمیسیون بود.

حضور چهره های علمی دانشگاهی و حوزوی با سوابق اقتصادی در این دوره از مجلس و حضور این چهره ها در کمیسیون اقتصادی انتخاب را برای اعضاء مشکل نموده بود.

در این انتخابات درون کمیسیونی اعضای هیئت رئیسه 14 کمیسیون تخصصی و اصلی مجلس معین شدند.

در این میان رقابت در کمیسیون اقتصادی مجلس به علت حضور چهره های علمی دانشگاهی و حوزوی با سوابق اقتصادی در این دوره از مجلس و حضور این چهره ها در کمیسیون اقتصادی انتخاب را برای اعضاء این کمیسیون دشوار نموده بود.

سرانجام طی رایزنی های صورت پدیرفته با اعضای کمیسیون و شناخت اعضاء از توانمندی ها و سوابق دکتر پور ابراهیمی وی توانست بر کرسی نائب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس تکیه زند.

دکتر پورابراهیمی در گفتگویی در این خصوص اظهار داشت: حضور چهره های متخصص و روحانی در مباحث اقتصادی در این دوره از مجلس شورای اسلامی نوید بخش حرکت های بزرگ در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور دارد.



وی در خصوص برنامه ها و اهداف این کمیسیون اظهار داشت: براساس فضای کلان اقتصادی کشور برنامه ریزی ویژه ای انجام خواهد شد تا با پیگیری مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مباحث تامین مالی بنگاه های تولیدی، اصلاح ساختار نهادهای مالی، تجاری سازی علم و فن آوری و ... بتوانیم بخشی از معضلات کلان کشور را حل و بر طرف کنیم.

