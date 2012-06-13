مقاومت شرف و عزت لبنان است/ نتایج گفتگوهای ملی سازنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "نبیه بری" گفت: مقاومت شرف و عزت ماست ما باید به دنبال استراتژهای دفاعی برای حمایت از لبنان در برابر خطر اسرائیل باشیم.

رئیس مجلس لبنان ضمن ابراز شگفتی از اصرار برخی بر جنجال آفرینی درباره سلاح مقاومت تاکید کرد: نیاز ما به این استراتژی دفاعی زمانی بیشتر احساس می شود که اسرائیل رزمایش در مزارع شبعا و در داخل اراضی فلسطین اشغالی برگزار کرده است که هدف تمرینی برای جنگ آتی با لبنان است.

وی ضمن سازنده توصیف کردن نتایج گفتگوهای ملی این کشور گفت: حوادث روزهای گذشته عکار در شمال لبنان ضرورت گفتگو را بیشتر کرده است.

بری از برخی جنجال آفرینی های رسانه که دارای تاثیرات منفی بر گفتگوهای ملی است انتقاد کرد.