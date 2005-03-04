برنامه و اسامي داوران هفته بيست و دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها در حالي فردا برگزار مي شود كه ديدار تيم هاي پرسپوليس و سپاهان به دليل حضور تيم اصفهاني در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا انجام نخواهد شد. ديدار تيم هاي پاس و استقلال اهواز نيز روز سه شنبه هفته گذشته در چارچوب هفته بيست و دوم با نتيجه مساوي يك بريك به پايان رسيد.
شنبه 15/12/83
* سايپا – فجر شهيد سپاسي - ورزشگاه دكترشريعتي كرج - داورخداداد افشاريان - كمكها: حسين معتمدي - صفدر احمدي
* فولاد خوزستان – ملوان بندرانزلي - ورزشگاه تختي اهواز - داور : فريدون اصفهانيان - كمكها: حيدرشكور- حسين خانبان
* پگاه – صبا باطري - ورزشگاه شهيدعضدي رشت - داور: فرج ا... يثربي -كمكها: حسين نجاتي - رسول فروغي
* برق شيراز – پيكان - ورزشگاه حافظيه شيراز - داور: نويد مظفري - كمكها: منوچهر نظري - مرتضي كريمي
* ذوب آهن – شموشك - ورزشگاه فولاد شهر - داور: محسن قهرماني - كمكها : محمدرضا فلاح - رضا سخندان
* ابومسلم – استقلال - ورزشگاه ثامن الائمه مشهد - داور: ايرج نظري - كمكها: اسماعيل صفيري - امير داودزاده
لازم به ذكر است كه كليه ديدارهاي هفته بيست و دوم از ساعت 30/15 دقيقه در ورزشگاههاي مختلف برگزار خواهد شد و تنها ديدار تيم هاي ابومسلم خراسان و استقلال تهران ساعت 15 در ورزشگاه ثامن برگزارمي شود.
هفته بيست و دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر فردا با برگزاري شش ديدار در شهرهاي مختلف پيگيري خواهد شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها در حالي فردا برگزار مي شود كه ديدار تيم هاي پرسپوليس و سپاهان به دليل حضور تيم اصفهاني در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا انجام نخواهد شد. ديدار تيم هاي پاس و استقلال اهواز نيز روز سه شنبه هفته گذشته در چارچوب هفته بيست و دوم با نتيجه مساوي يك بريك به پايان رسيد.
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