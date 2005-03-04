برنامه و اسامي داوران هفته بيست و دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر

به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابتها در حالي فردا برگزار مي شود كه ديدار تيم هاي پرسپوليس و سپاهان به دليل حضور تيم اصفهاني در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا انجام نخواهد شد. ديدار تيم هاي پاس و استقلال اهواز نيز روز سه شنبه هفته گذشته در چارچوب هفته بيست و دوم با نتيجه مساوي يك بريك به پايان رسيد.

شنبه 15/12/83

* سايپا – فجر شهيد سپاسي - ورزشگاه دكترشريعتي كرج - داورخداداد افشاريان - كمكها: حسين معتمدي - صفدر احمدي

* فولاد خوزستان – ملوان بندرانزلي - ورزشگاه تختي اهواز - داور : فريدون اصفهانيان - كمكها: حيدرشكور- حسين خانبان

* پگاه – صبا باطري - ورزشگاه شهيدعضدي رشت - داور: فرج ا... يثربي -كمكها: حسين نجاتي - رسول فروغي

* برق شيراز – پيكان - ورزشگاه حافظيه شيراز - داور: نويد مظفري - كمكها: منوچهر نظري - مرتضي كريمي

* ذوب آهن – شموشك - ورزشگاه فولاد شهر - داور: محسن قهرماني - كمكها : محمدرضا فلاح - رضا سخندان

* ابومسلم – استقلال - ورزشگاه ثامن الائمه مشهد - داور: ايرج نظري - كمكها: اسماعيل صفيري - امير داودزاده

لازم به ذكر است كه كليه ديدارهاي هفته بيست و دوم از ساعت 30/15 دقيقه در ورزشگاههاي مختلف برگزار خواهد شد و تنها ديدار تيم هاي ابومسلم خراسان و استقلال تهران ساعت 15 در ورزشگاه ثامن برگزارمي شود.