به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تکمیل طرح آبرسانی به منطقه فرامرزان از مخزن حمیران تا پایان امسال خبر داد و گفت: با توجه به فقر منابع آبی این منطقه، در مطالعات طرح آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس از سد کوثر، تامین آب شرب این منطقه از محل خط انتقال آب از سد کوثر در نظر گرفته شده است.

ملایی در این باره افزود: در حال حاضر این طرح 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با اتمام آن، 9 روستا از منطقه فرامرزان را با جمعیت 17 هزار نفر تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: این طرح در مجموع به طول 23.5 کیلومتر است که تاکنون 15 کیلومتر آن انجام شده است.

به گفته مهندس ملایی؛ عملیات اجرایی طرح آبرسانی به منطقه فرامرزان شامل دو ایستگاه پمپاژ و چهار مخزن سه هزار و 150 مترمکعبی است که در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد. همچنین اعتبار تخصیص یافته به این طرح 130 هزار میلیون ریال است و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین در خصوص نیاز آبی منطقه فرامرزان اظهار داشت: با پیش بینی مصرف سرانه 150 لیتر در روز و همچنین طراحی پمپها به صورت 20 ساعته، دبی متوسط خط 39 لیتر در ثانیه و دبی حداکثر روزانه با احتساب ضریب پیک 6/1 ، 62 لیتر در ثانیه در افق طرح خواهد بود.

تکمیل پروژه احداث مخزن 5000مترمکبی شهر پارسیان

معاون مهندسی و توسعه آبفای استان در ادامه از تکمیل پروژه احداث مخزن پنج هزار مترمکبی شهر پارسیان خبر داد و گفت: این پروژه که عملیات اجرایی آن ابتدای سال 89 بوده با هدف افزایش ذخیره آب شهر پارسیان و دشتی و با هزینه 12میلیارد ریال به بهره برداری رسید. وی اضافه کرد:ظرفیت مخازن شهر پارسیان از دو هزار متر مکعب به هفت هزار متر مکعب افزایش یافته است.

آب شهر پارسیان از خط محرم و چهار حلقه چاه تأمین می شود که به صورت سیستم تله متری کلیه تأسیسات آب این شهر کنترل و نظارت می شود.