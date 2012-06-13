ستاد طرح مهر ماندگار در خراسان شمالی تشکیل شد

سید یحیی هاشمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد طرح مهر ماندگار در خراسان شمالی به ریاست استاندار تشکیل شده و اجرای طرح‌های مهر خراسان شمالی را نظارت و پیگیری می‌کند.

وی افزود: دبیرخانه این ستاد در معاونت عمرانی استانداری مستقر شده است و مسئولیت کمیته اطلاع رسانی آن به عهده روابط عمومی استانداری است.

هاشمی نژاد با بیان اینکه یک هزار طرح محرومیت زدایی در قالب طرح مهر توسط سپاه پاسداران در کشور اجرایی و قبل از پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید گفت: استاندار خراسان شمالی مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف کرده است تا سهم استان را تعیین و آن را اجرا نمایند.

وی طرح 4 بانده کردن محور بجنورد - گلستان، تکمیل پروژه گسترش باند فرودگاه، آسفالت 500 کیلومتر راه روستایی، ساخت بیمارستان 32 تختخوابی آشخانه، بیمارستان فاروج و... را از جمله طرح‌های مهر ماندگار در خراسان شمالی عنوان کرد و گفت: استاندار خراسان شمالی اجرای طرح‌های مهر ماندگار استان را به صورت جد تا اتمام کار دنبال می‌کند و مسئولین استان نیز مصمم به تکمیل این پروژه‌ها تا پایان دولت دهم هستند.

هاشمی نژاد تصریح کرد: تمامی توان و امکانات دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق اجرای سریع پروژه‌های این طرح بسیج شده‌اند و امیدواریم از ماههای آتی و به تدریج شاهد بهره برداری طرح‌های مهر ماندگار در خراسان شمالی باشیم.