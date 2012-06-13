کمک 13 میلیونی برای طرح سنجش سلامت نوآموزان بی بضاعت لرستان

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری تعداد 30 هزار نفر نوآموز در بدو ورود به دبستان را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه از این تعداد حدود 2 تا 3 درصد نوآموزان در بدو ورود مشکلات اختلالات یادگیری داشته و همچنین بی بضاعت هستند، بیان داشت: در این راستا استاندار لرستان مبلغی بالغ بر 13 میلیون تومان برای طرح سنجش سلامت این نوآموزان اختصاص دادند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه خانواده این نوآموزان که در مناطق محروم و روستایی زندگی می کنند توان پرداخت شش هزار و 500 تومان را برای طرح سنجش ندارند، گفت: در این راستا با کمک استاندار لرستان و تصویب در شورای آموزش و پرورش این مبلغ برای نوآموزان بی بضاعت استان در نظر گرفته شد.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان در بدو ورود به دبستان از 20 خردادماه سال جاری در استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح نزدیک به 30 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان معاینه خواهند شد.

وی پیشگیری از افت تحصیلی و تامین بهداشت روانی خانواده، هدایت آموزشی، آگاهی والدین از وضعیت فرزندشان و دسترسی به اطلاعات در زمینه وضعیت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نوآموزان بدو ورود به دبستان را از اهداف طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه اجرای این طرح در تمامی مناطق شهری و روستایی الزامی است، عنوان کرد: نو آموزان توسط پزشکان متخصص مورد سنجش بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در استان لرستان توسط 21 پایگاه ثابت و سیار از بیستم خرداد ماه آغاز شده است.