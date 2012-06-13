چاه های غیرمجاز در آذربایجان غربی باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد سه شنبه شب در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان افزود: دستگاههای مختلف اجرایی ذی ربط، با همکاری فرمانداری شهرستان ها و افزایش مشارکت در این زمینه و با رعایت دقت بیش از پیش با قاطعیت تمام ساماندهی چاههای غیر مجاز در استان را به اتمام برسانند .

وی با اشاره به اهمیت حوزه کشاورزی و لزوم توجه بیش از پیش به این حوزه گفت: بانک ها و دستگاههای اجرایی مختلف در روند ارائه تسهیلات مذبور نهایت دقت و توجه را انجام دهند و با انجام کارهای مختلف کارشناسی این تسهیلات را در بخش های مختلف اقتصادی و کشاورزی تزریق کنند.

دیزج نژاد با اشاره به لزوم حل مسائل مختلف سرمایه گذاران استان و جلوگیری از ایجاد بروکراسی اداری در دستگاههای مختلف اجرایی استان افزود: دستگاههای اجرایی استان باید زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری در استان فراهم کنند و این امر با تسهیل و تسریع در روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و کشاورزی استان امکان پذیر خواهد بود .

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: نظارت بر طرح ها و توجیه اقتصادی فنی طرح های مختلف بخش کشاورزی باید توسط کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط در استان جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش کشاورزی شکل گیرد .

دیزج نژاد در ادامه با اشاره به لزوم برگزاری جلسات مختلف در حوزه کشاورزی استان یادآور شد: جلسات کارگروه توسعه بخش کشاورزی در استان به صورت هفتگی برگزار می شود تا دستگاههای مختلف آخرین عملکرد خود را در این کارگروه برای اتخاذ تصمیمات کارشناسانه ارائه نمایند .

مدیر کل جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل 71 جلسه در شهرستان های استان در بخش توسعه کشاورزی گفت:استفاده از تسهیلات کشاورزی در صورت تصویب در ستاد توسعه کشاورزی استان یا واحد های این ستاد در شهرستان ها در جهت اتمام طرح های نیمه تمام کشاورزی علاوه بر تعاونی های کشاورزی امکان پذیر است .