به گزارس خبرنگار "مهر" رنگرز دريك كشتي پرافت و خيز و درحاليكه نشان از روزهاي اوج خود نداشت با نتيجه 13 بر6 برابر بني تميم كشتي گير مطرح وزن 55 كيلوگرم خوزستان شكست خورد.
ديداردررقابتهاي جام تختي ، پنجمين مبارزه رنگرز و بني تميم بود. رنگرزدرچهار مسابقه قبلي مقابل حريف خوزستاني خود به پيروزي رسيده بود اما در پنجمين ديدار دست بني تميم به عنوان كشتي گير پيروز بالا رفت تا يكي از شگفتي هاي بيست و پنجمين دوره رقابتهاي جام تختي رقم بخورد. بني تميم پيش از برگزاري رقابتهاي جام تختي از آمادگي خود براي غلبه برحسن رنگرز خبر داده بود.
بيست و پنجمين دوره مسابقات كشتي جام تختي - تهران
شكست حسن رنگرز شگفتي روز دوم جام تختي
حسن رنگرز قهرمان كشتي فرنگي جهان در سال 2001 و فني ترين كشتي گير جهان در سالهاي 2001 و 2002 ، عصر ديروز و در رقابتهاي جام تختي مغلوب حميد بني تميم شد.
به گزارس خبرنگار "مهر" رنگرز دريك كشتي پرافت و خيز و درحاليكه نشان از روزهاي اوج خود نداشت با نتيجه 13 بر6 برابر بني تميم كشتي گير مطرح وزن 55 كيلوگرم خوزستان شكست خورد.
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