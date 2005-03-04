شكست حسن رنگرز شگفتي روز دوم جام تختي

به گزارس خبرنگار "مهر" رنگرز دريك كشتي پرافت و خيز و درحاليكه نشان از روزهاي اوج خود نداشت با نتيجه 13 بر6 برابر بني تميم كشتي گير مطرح وزن 55 كيلوگرم خوزستان شكست خورد.

ديداردررقابتهاي جام تختي ، پنجمين مبارزه رنگرز و بني تميم بود. رنگرزدرچهار مسابقه قبلي مقابل حريف خوزستاني خود به پيروزي رسيده بود اما در پنجمين ديدار دست بني تميم به عنوان كشتي گير پيروز بالا رفت تا يكي از شگفتي هاي بيست و پنجمين دوره رقابتهاي جام تختي رقم بخورد. بني تميم پيش از برگزاري رقابتهاي جام تختي از آمادگي خود براي غلبه برحسن رنگرز خبر داده بود.