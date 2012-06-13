ساخت مسکن مهر برای سه هزار و 500 مددجوی تحت پوشش بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان قم گفت: با توجه به برنامه ریزی های اداره کل راه و شهرسازی همه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان قم که واجد شرایط مسکن مهر هستند، تا پایان شهریور 92 دارای مسکن می شوند.

ابراهیم حاجی مظفری افزود: تعداد مددجویان ثبت نام کننده در مسکن مهر استان قم قریب به سه هزار و 500 نفر است که با برنامه ریزی های انجام شده تمامی آنها تا پایان شهریور 92 دارای سرپناه می شوند.



وی با اشاره به طرح نهضت تأمین مسکن مهر گفت: در این طرح که از مصوبات دولت در راستای مسکن دار شدن مددجویان تحت پوشش این سازمان است، وزرات راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و بانک مسکن موظف به اجرای اهداف این طرح هستند.



وی گفت: مبلغ 20 میلیون تومان وام قرض الحسنه نیز با بازپرداخت 20 ساله برای این افراد در نظر گرفته شده است که در این استان با پیگیری استاندار محترم سقف وام افزایش یافته است.



وی اظهار داشت: تأمین مسکن مددجویان نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز با همان شرایط مذکور از مصوبات دیگر دولت است.



امکان ثبت نام معلولان جسمی و حرکتی مجرد از سن 20 سال



حاجی مظفری افزود: افراد مجرد عادی واجد شرایط در ثبت نام مسکن مهر باید دارای سن بالای 35 سال باشند که این مورد برای معلولان جسمی - حرکتی 20 سال به بالا در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با هماهنگی با خیرین برای تعدادی از مددجویان نیز کمک بلاعوض پرداخت شده و در قیمت تمام شده مسکن نیز پائین ترین قیمت در نظر گرفته شده است.



وی در ادامه گفت: پرداخت کمک بلاعوض از یک میلیون تا هفت میلیون تومان نیز از دیگر اقدامات سازمان در جهت مسکن دار شدن مددجویان است.

انعقاد توافقنامه مشترک بین جمعیت هلال احمر و موسسه خیریه حضرت ابوالفضل(ع)



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در مراسم انعقاد تفاهم نامه با موسسه خیریه حضرت ابوالفضل(ع) گفت: با عنایت به اینکه ماموریت اصلی جمعیت هلال احمر ورود به موقع در سوانح و حوادث داخلی وخارجی است، اما در کنار عملیات امداد و نجات از توان عظیمی که در بخش داوطلبان وجود دارد در راستای اهداف بشر دوستانه و انسان دوستانه جمعیت استفاده می شود.



خلیل الله سائلی افزود: به دلیل ظرفیت های بالایی که درموسسات وجود دارد و همچنین به عنوان هم افزایی در ارائه خدمات به محرومان و آسیب دیدگان به خصوص درشرایط اضطرار این تفاهم نامه فی مابین منعقد شده است تا بستری مناسب برای ارائه خدمات ایجاد شود.



وی با اشاره به همکاری دوجانبه در ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی در راستای جذب حداکثری و حضور مستمر داوطلبان تصریح کرد: مساعدت مددجویان طبق ضوابط موسسه و همکاری در خصوص اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند در حد بضاعت و امکانات موسسه و همچنین همکاری و تشویق اعضای موسسه جهت فراگیری دوره های آموزشی امداد وکمک های اولیه از بندهای موجود در تقاهم نامه است.

اعلام نتایج آزمون پذیرش حوزه علمیه



معاونت آموزش حوزه های علمیه، نتایج اولیه آزمون پذیرش بلند مدت و سفیران هدایت حوزه های علمیه سراسر کشور، در سال تحصیلی 92-91 را اعلام کرد.



داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی حوزه های علمیه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی معاونت آموزش حوزه به نشانی

داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی حوزه های علمیه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی معاونت آموزش حوزه به نشانی www.howzeh-qom.com نتایج این آزمون را مشاهده کنند.

پذیرفته شدگان می بایست جهت تشکیل پرونده و اخذ نوبت مصاحبه از 25 خرداد ماه تا 25 تیرماه جاری، با در دست داشتن 3 قطعه عکس 4*3، 2 دوره تصویر تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن، 2 سری فتوکپی از کارت ملی به همراه اصل کارت، تصویر آخرین مدرک تحصیلی و کارنامه تحصیلی، تاییدیه اخلاقی از دو نفر روحانی، ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا معافیت تحصیلی برای متولدین قبل از سال 1373 و ارایه مدرک استفاده از امتیازات به مدیریت های استانی حوزه و یا مدارس انتخابی مراجعه کنند.



بر اساس اعلام معاونت آموزش حوزه، دانشجویان متقاضی تحصیل در حوزه، پس از اتمام مراحل پذیرش و گزینش، می بایست از تحصیل در دانشگاه انصراف قطعی داده و گواهی آن را به همراه تسویه حساب دانشگاه ارایه کنند.



بازدید مدیر کل البرز و آذربایجان غربی از برنامه های روان درمان زندان قم



علوی مدیر کل زندانهای البرز با هیئت همراه و تعدادی از مسئولان آذربایجان غربی از طرح روان درمانی زندان مرکزی بازدید کردند.



در این جلسه مدیر کل زندانهای استان با توضیح تاریخچه روان درمان زندانهای قم عنوان کرد: این طرح ابتدا مشکلات فراوانی را سپری کرده است و تاکنون توانسته موفقیت های خوبی را کسب کند و روان درمان زندانهای قم توانسته با استفاده از کارشناسان متخصص که هم تحصیلات حوزوی وهم دانشگاهی داشتند استفاده کند و با نگرش اسلامی تاثیر سودمند و پایدار بر اصلاح و تربیت مددجویان داشته باشند.



وی تصریح کرد: روان درمانی زندان های قم علاوه بر اصلاح وتربیت مددجویان کار تحقیقاتی وعلمی نیز جهت بهره مندی دیگران داشته که در این زمینه سه کتاب به تالیف رسیده است که بعد از تائید شورای روان درمانی سازمان که یک کتاب آن چاپ و 2 کتاب دیگر نیز به چاپ خواهد رسید.