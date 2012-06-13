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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

امیری:

842 هزار نفر ساعت آموزش‌های مهارتی در سال گذشته ارائه شد

842 هزار نفر ساعت آموزش‌های مهارتی در سال گذشته ارائه شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته بیش از 842 هزار نفر،ساعت آموزش‌های مهارتی ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری از ارائه 842 هزار و 445 نفر ساعت آموزش به متقاضیان دانشگاهی و واحدهای صنعتی استان در سال گذشته خبرداد و گفت: این آموزش‌ها با عقد 24 قرارداد آموزشی در قالب ماده 17 به متقاضیان بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی ارائه شده است.

وی افزود: دوره‌های آموزشی به طور نامتمرکز و در تمامی مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای تابعه استان برای 4 هزار و 229 نفر از متقاضیان اجرا شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه با تاکید براین مطلب که جامعه باید به سمت فراگیری آموزش‌های مهارتی حرکت کند و فرهنگ مهارت‌آموزی در بین اقشار مختلف جامعه نهادینه شود، نسبت به اجرای دوره‌های مختلف آموزشی مورد نیاز متقاضیان در بخش خصوصی و دولتی  اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 1625698

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