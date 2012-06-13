به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری از ارائه 842 هزار و 445 نفر ساعت آموزش به متقاضیان دانشگاهی و واحدهای صنعتی استان در سال گذشته خبرداد و گفت: این آموزشها با عقد 24 قرارداد آموزشی در قالب ماده 17 به متقاضیان بخشهای مختلف خصوصی و دولتی ارائه شده است.
وی افزود: دورههای آموزشی به طور نامتمرکز و در تمامی مراکز آموزش فنی وحرفهای تابعه استان برای 4 هزار و 229 نفر از متقاضیان اجرا شده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه با تاکید براین مطلب که جامعه باید به سمت فراگیری آموزشهای مهارتی حرکت کند و فرهنگ مهارتآموزی در بین اقشار مختلف جامعه نهادینه شود، نسبت به اجرای دورههای مختلف آموزشی مورد نیاز متقاضیان در بخش خصوصی و دولتی اعلام آمادگی کرد.
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