چین از واردات نفت ایران دفاع کرد/ آمریکا و متحدین نیازمند نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت چین از معاملات نفتی این کشور با ایران دفاع کرد و در عین حال از اعلام کاهش وادرات نفت از ایران در آینده خود داری کرد.

لیو ویمین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن روابط اقتصادی عادی با ایران دارد و این کشور همچنان مخالف اعمال تحریمهای یکجانبه نظیر تحریمهایی که از سوی آمریکا بر ایران اعمال می شود، است.

وی که در یک کنفرانس خبری روزانه صحبت می کرد، افزود: چین از طریق کانالهای عادی از ایران نفت وارد می کند . این کانال ها شفاف هستند و تحریمهای سازمان ملل متحد را نقض نمی کنند و به منافع هیچ کشوری هم آسیب نمی زنند.

چین، روسیه و برخی دیگر از کشورها مخالفت علنی خود را با اعمال تحریمهای یکجانبه و خارج از قوانین و چارچوب شورای امنیت علیه نفت ایران اعلام کرده اند.

روسیه اخیرا اعلام کرده که آمریکا نمی تواند قوانین داخلی خود را بر دیگر کشورها تحمیل کند و از دیگران بخواهد تا از واردات نفت ایران صرف نظر کنند.

آمریکا بهانه این تحریها را فشار بر برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است. در عین حال این کشور خود نیز تحت فشار متحدین خود در آسیا قرار گرفته و در برخی موارد از اعمال فشارهای بیشتر بر ایران خود داری می کند.

روزنامه نویه زوریج سایتونگ در 23 خرداد در مطلبی تحت عنوان "آمریکا و انصراف از تحریم بخاطر واردات نفت" می نویسد: آمریکا نمی خواهد هند و برخی از دیگر کشورها را بخاطر خرید نفت ایران مورد تحریم قرار دهد.

این روزنامه می نویسد: هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا علت این امر را تلاش این کشورها از جمله مالزی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایلند برای پیدا کردن جایگزین نفت ایران عنوان کرد.