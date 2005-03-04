كاهش واحدهاي تئوري در دوره دكتري // افزايش روابط بين المللي دانشگاه ها // اصلاح آيين نامه دوره كارداني و كارشناسي

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، در اين نشست كه طي روزهاي يازدهم تا سيزدهم اسفند برگزار شد، مباحث اصلي نظام آموزشي بررسي شد.

در اين گردهمايي وظايف و اهداف نظام آموزشي در برنامه چهارم توسعه و اصلاح آيين نامه هاي دوره دكتري تخصصي و دوره هاي كارداني و كارشناسي مورد بررسي قرار گرفت.

آيين نامه دوره دكتري در نشست قبلي معاونان آموزشي نيز بررسي شده بود كه در نشست جاري اين بررسي ها تكميل تر شد و مقرر شد از واحدهاي تئوري دوره دكتري تخصصي كاسته و به واحدهاي عملي افزوده شود. ضمن اينكه مقرر شد به پايان نامه دوره دكتري اهميت ويژه اي داده شود.



در دوره كارداني و كارشناسي نيز افزايش توان دانشگاه ها در تصميم گيري و ارائه دروس بحث و بررسي شد.

در اين نشست بهره گيري از تجارب دانشگاه هايي كه شيوه هاي جديد آموزشي را ارائه مي كنند، در دستور كار قرار گرفت. ضمن اينكه به افزايش ارتباط با دانشگاه هاي خارج از كشور و ايجاد دوره هاي مشترك در مقطع دكتري نيز تاكيد شد.

در سي و دومين گردهمايي معاونان آموزشي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در زمينه شرايط ادامه تحصيل دانشجويان مشروطي نيز مطالبي شد اما تكميل اين بحث به نشست هاي آينده موكول شد.