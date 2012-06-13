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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

ترابی به مهر خبر داد:

782 واحد مسکن مهر در جاسک آماده واگذاری به متقاضیان است

782 واحد مسکن مهر در جاسک آماده واگذاری به متقاضیان است

جاسک - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن جاسک از واگذاری 782 واحد مسکونی مهر به متقاضیان در این شهرستان خبر داد.

ابوذر ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  782 واحد مسکن مهر در جاسک 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان داشت: این واحدها تا شهریور ماه تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می شود وعملیات ساخت و ساز این واحدها به اتمام رسیده و فقط انشعاب آب و برق آنان مانده که در دست اقدام است.

ترابی به  مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مبلغ 31 میلیارد و 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی جذب و در اختیار متقاضیان داده شده که در حال ساخت و ساز توسط خود متقاضیان است.

وی مبلغ تسهیلات روستایی را به هر متقاضی مبلغ 125 میلیون ریال عنوان کرد.

رئیس بنیاد مسکن جاسک از ارائه تسهیلات 20 میلیون ریالی خبر داد و گفت: برای متقاضیان وام سال 88-89 به تعداد 400 فقره به میزان 20 میایون ریال وام  جهت بازسازی و مهیا کردن فضایی برای اسکان متقاضیان در اختیار آنان گذاشته شده است.

وی ادامه داد: اداره بنیاد مسکن جاسک امادگی خود را برای صدور سند مالکیت برای متقاضیان شهر و روستا که بالای 70 درصد متقاضی باشد را اعلام کرد.

ترابی به طرح های هادی روستایی اشاره کرد وگفت: بنیاد مسکن به تکمیل سه طرح هادی که در سال گذشته شروع کرده اقدام کرده و شش طرح دیگر در دست اقدام است.

وی این شش روستا را روستاهای بیاهی – سدیج- پچک- بونجی میسکی- بونجی کرباسی و گتان عنوان کرد.

کد مطلب 1625701

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