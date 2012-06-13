انفجار در کربلای معلی/144 کشته و زخمی در انفجارهای حله و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که صبح امروز یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز شهر کربلای معلی منفجر شد.

بر اثر این انفجار 3 نفر شهید و 15 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی عراق در حال دور کردن زخمی ها و پیکر شهدا از محل حادثه هستند.

از سوی دیگر رویترز نیز در خبری فوری گزارش داد که صبح امروز 2 خودروی بمبگذاری شده در مناطق پرچمعیت شهرهای حله و بغداد منفجر شد.

بر اساس آخرین آمار در این انفجارها دستکم 44 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شده اند. در این انفجارها 2 نیروی امنیتی در منطقه "صیدیه" کشته شده اند. علاوه بر تلفات جانی، انفجارهای امروز به منازل مسکونی آسیب بسیاری وارد کرده است.

این انفجارها در حالی صورت می گیرد که تدابیر امنیتی شدیدی در آستانه سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) در عراق اتخاذ شده است.

در طرح امنیتی مذکور 33 هزار نیروی امنیتی برای تامین امنیت زائران شیعه به کار گرفته شده اند. شنبه 25 رجب (27 خرداد) مصادف با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) است.