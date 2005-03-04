نايب قهرمان المپيك، قهرمان جام تختي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" گئورگي تسورسيماي قزاقستاني كه در بازيهاي المپيك 2004 در آتن به مقام نايب قهرماني دست يافته بود، توانست در حضور تمام مدعيان ايران در وزن 120 كيلوگرم كشتي فرنگي، مدال طلاي جام تختي را از آن خود كند.

تسورسيما در ديدار نهايي وزن 120 كيلوگرم، شروين پيروزي كشتي گير كردستاني كشورمان را مغلوب كرد و به مقام قهرماني دست يافت. اين كشتي گير قزاقستاني در المپيك آتن توانسته بود رولان گاردنر آمريكايي و دارنده مدال طلاي المپيك سيدني را در مرحله نيمه نهايي شكست دهد و به فينال المپيك راه يابد. تسورسيما در فينال المپيك مغلوب خاسان باروئف روس شد و به مدال نقره ي المپيك بسنده كرد.

تسورسيما پيش از رسيدن به فينال جام تختي نيز از سد عليرضا غريبي، دارنده مدال برنز بازيهاي آسيايي بوسان و ملي پوش كشتي فرنگي ايران در سال هاي 2001 تا 2003 گذشته بود. دراين وزن عليرضا غريبي و اسماعيل نظري ، دو كشتي گير كشورمان به طور مشترك سوم شدند و به مدال برنز دست يافتند.