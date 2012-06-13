فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: همزمان با اجرای نظام 3-3-6 و اضافه شدن یک پایه به مقطع ابتدایی و حذف یکساله پایه اول راهنمایی، بسیاری از موسسین مدارس راهنمایی غیردولتی مستقل نگرانی هایی را ابراز کرده اند که بر این اساس قرار شد حمایت های لازم از آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه این حمایت ها به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های بخش غیردولتی صورت گرفته است، افزود: شورای نظارت استان برای اجرای سیاست های حمایتی تمهیدات لازم را در نظر گرفته است و بر این اساس قرار شد مجوز فعالیت مرکز پیش دبستانی به صورت ضمیمه در نوبت صبح و یا به صورت مستقل در نوبت دوم برای آنها صادر شود.

به گفته حشمتیان، صدور مجوز فعالیت مجتمع برای موسسان مدارس دوره راهنمایی مستقل ( در صورت داشتن فضای مناسب ) در کمترین زمان ممکن، اولویت موسسین مدارس راهنمایی مستقل در ارائه تسهیلات مرتبط به تجهیزات و هوشمند سازی مدارس، تسریع درصورت مجوز آموزش از راه دور در صورت تقاضای موسس مدرسه، تسریع در صدور مجوز برای متقاضیان تغییر مدرسه راهنمایی مستقل به دوره آموزش ابتدایی و یا متوسطه، استفاده از ظرفیت فضای مدرسه برای آموزش و توسعه کلاس های سوادآموزی با استفاده از روش خرید خدمات و موافقت با متقاضیانی که درصدد اخذ مجوز برای برگزاری دوره های بزرگسالان در نوبت عصر هستند، از دیگر حمایت های سازمان مدارس غیردولتی از موسسین مدارس راهنمایی غیردولتی مستقل است.

حشمتیان در پایان با اشاره به افزایش 15 درصدی شهریه های مدارس غیردولتی، درباره اعتراض برخی از والدین نسبت به دریافت وجوه اضافی از سوی مدیران مدرسه اعلام کرد: تمامی مدارس غیردولتی باید براساس ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش اقدام به دریافت وجوه نقدی کنند و والدین در صورت مشاهده تخلف می توانند به ستاد های ثبت نام که در مناطق و یا استان ها مستقر هستند، مراجعه کنند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.

