فعالیتهای ستاد پروژه مهر در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حسینی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد پروژه مهر افزود: کمیته های سازماندهی، تعمیر وتجهیز، توجیه و تبلیغ، تأیید صلاحیت و نظارت و ارزیابی تا اول مهرماه فعالیتهای لازم برای بازگشایی مدارس را انجام می دهند.

وی بیان کرد: برنامه ریزی برای تثبیت چینش مدارس در نوبت صبح، تمهید مقدمات برای انجام تعمیرات جزئی در مدارس، تهیه و توزیع پرچم بین تمامی مدارس و نظارت وارزیابی مستمر از فعالیتهای مدارس از مهمترین محورهای پروژه مهر است.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: ساماندهی نیروی انسانی باتوجه به اضافه شدن پایه ششم ابتدایی، اجرای طرح هجرت 3 و زیباسازی مدارس، برگزاری آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان، نقل و انتقالات معلمان، آماده سازی فضاهای آموزشی و تجهیزات از فعالیتهای پروژه مهر برای بازگشایی مدارس است.

طاهری افزود: برای نخستین سال جشن گلدسته ها باعنوان جشن میلاد پایه ششم ابتدایی در مدارس استان برگزار می شود.

وی بیان داشت: بروشورهایی با محتوای توصیه ها به اولیاء، مدیران و دانش آموزان نیز تهیه و بین آنها توزیع می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان برضرورت مشارکت دستگاههای اجرائی در پروژه مهر تاکید کرد و گفت: برای توجیه وتبلیغ به ویژه با محوریت تحول بنیادین در آموزش و پرورش با ستادهای نماز جمعه هماهنگیهای لازم انجام خواهد شد.