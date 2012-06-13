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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

حسینی عنوان کرد:

فعالیتهای ستاد پروژه مهر در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

فعالیتهای ستاد پروژه مهر در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه و راهنمایی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: فعالیتهای ستاد پروژه مهر برای آغاز سال تحصیلی جدید در پنج کمیته در استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حسینی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد پروژه مهر افزود: کمیته های سازماندهی، تعمیر وتجهیز، توجیه و تبلیغ، تأیید صلاحیت و نظارت و ارزیابی تا اول مهرماه فعالیتهای لازم برای بازگشایی مدارس را انجام می دهند.

وی بیان کرد: برنامه ریزی برای تثبیت چینش مدارس در نوبت صبح، تمهید مقدمات برای انجام تعمیرات جزئی در مدارس، تهیه و توزیع پرچم بین تمامی مدارس و نظارت وارزیابی مستمر از فعالیتهای مدارس از مهمترین محورهای پروژه مهر است.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: ساماندهی نیروی انسانی باتوجه به اضافه شدن پایه ششم ابتدایی، اجرای طرح هجرت 3 و زیباسازی مدارس، برگزاری آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان، نقل و انتقالات معلمان، آماده سازی فضاهای آموزشی و تجهیزات از فعالیتهای پروژه مهر برای بازگشایی مدارس است.

طاهری افزود: برای نخستین سال جشن گلدسته ها باعنوان جشن میلاد پایه ششم ابتدایی در مدارس استان برگزار می شود.

وی بیان داشت: بروشورهایی با محتوای توصیه ها به اولیاء، مدیران و دانش آموزان نیز تهیه و بین آنها توزیع می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان برضرورت مشارکت دستگاههای اجرائی در پروژه مهر تاکید کرد و گفت: برای توجیه وتبلیغ به ویژه با محوریت تحول بنیادین در آموزش و پرورش با ستادهای نماز جمعه هماهنگیهای لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 1625711

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