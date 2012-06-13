مرکز تحقیقات "دارو رسانی نانو" در کرمانشاه تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات "دارو رسانی نانو" در کرمانشاه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز گرفت.

کتایون درخشنده هدف از تاسیس این مرکز تحقیقاتی را به کارگیری دانش و فناوری نانو در تولید علم و محصولات دانش بنیان عنوان کرد.

وی همچنین حمایت از پژوهش‌های کاربردی را در راستای رفع نیازهای جامعه پزشکی از برنامه‌های این مرکز اعلام کرد و افزود: به منظور نیل به این هدف، ایجاد جو مشارکت بین رشته‌های مختلف علوم پزشکی، تشویق و پشتیبانی محققان و حضور موثر در جوامع علمی بین‌المللی سر لوحه کار این مرکز تحقیقاتی است.

دانشیار فارماسیوتیکس گفت: مرکز تحقیقات "Nano Drug Delivery" یا دارو رسانی نانو هفتمین مرکز تحقیقاتی دانشگاه است که موفق به دریافت موافقت اصولی از سوی وزارت بهداشت و درمان شده است.