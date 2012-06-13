نسیم عربامینی، طنزپرداز درباره کتاب جدیدی که در دست تدوین دارد به خبرنگار مهر گفت: این روزها مشغول گردآوری و تدوین مجموعه دوم شعر طنزم هستم که فکر میکنم تا یک ماه دیگر به طول انجامد. البته بازخوردهای مثبتی که از کتاب اولم با نام «داشت عباس قلیخان پسری» گرفتهام در تسریع کار دوم تاثیر داشت.
وی ادامه داد: بخش عمده شعرهای کتاب جدیدم را نامهها دربرمیگیرد که مخاطب این نامهها گاهی افراد و حتی گاهی اجسامی چون قلم، رادیو و ... هستند.
به گفته وی، بخشی از این نامهها پیش از این در مطبوعات منتشر شده ولی بخشی از شعرها نیز برای چاپ در این کتاب سروده شدهاند.
شاعر «داشت عباس قلیخان پسری» درباره نام کتاب جدیدش توضیح داد: فعلا نام «نامههای منظوم و طنزآمیز» را انتخاب کردهام. همانطور که گفتم برخی از نامههای کتاب خطاب به افراد است که در بین آنها چهرههایی چون پروین اعتصامی، اصغر فرهادی، هدیه تهرانی و ... دیده میشود.
عربامینی افزود: همه شعرهای کتاب کلاسیک هستند و فکر میکنم در نهایت 50 قطعه شعر در این کتاب گرد هم آید.
وی با اشاره به اینکه دهخدا تجربه نامههای منثور نظم را داشته است، توضیح داد: من در نظر داشتم تجربه نامهنگاری منظوم طنز را داشته باشم که امیدوارم موفق باشد. البته هنوز تدوین کتاب تمام نشده و درباره ناشر آن هم تصمیم نگرفتهام.
این شاعر در پایان خبر داد: طرحی بر اساس مجموعه شعر طنز «داشت عباس قلی خان پسری» در سازمان صبا برای ساخت انیمیشن تصویب و برای نگارش این مجموعه با من قرارداد بسته شده است.
عرب امینی همچنین «نامه به قلم» از این کتاب را در اختیار مهر قرار داد:
نامه به قلم!
از تو مگر مرگ جدایم کند
خام شدی دست من افتادهای
شکر خداوند به تو واجب است
اسم خودت را بد و رسوا کنی
نسخه بپیچی بدهی این و آن
صحبت تعریض و تراکم کنی
رشوه خوری اهل تبانی شوی
وای چه موجود خبیثی (!) شدی
مختص افراد ریاضت کِش است
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